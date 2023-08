– A tavalyi Európa-bajnokságon néhány centi, ezúttal néhány méter kellett volna. Mi hiányzott? – kérdeztük Szilágyi Rékát, a tavalyi Eb-n épphogy negyedikre szoruló, szolnoki kötődésű gerelyhajítót, aki meglepetésre 56,21 métert dobott a budapesti világbajnokságon, és nem jutott tovább a döntőbe.

– Szerintem talán az hiányzott, hogy versenyezzek még párat a világbajnokság előtt. Néhány verseny még kellett volna, hogy a rutin visszajöjjön. Jó formában voltam, jól mentek az edzések, de a selejtezőben elkövettem egy-két technikai hibát, amelyekre ezúttal nem tudtam jól reagálni – fogalmazott a sportoló, aki a vb előtt hetekig nem léphetett pályára vállsérülése miatt. – Képes lettem volna ennél jobbat dobni, de ilyen a sport, ezt most el kell tudni fogadni.

– Mi volt ez a technikai hiba?

– Kicsit elsiettem a mozgást. Nem vártam meg rendesen a helyes ütemet, emiatt nem úgy kiviteleztem a mozgást, ahogy kellett volna.

– Kívülről nagyon elszántnak látszott a dobásai közben, de belülről hogyan élte meg a hazai világbajnokságot?

– Belülről hatalmas élmény volt, függetlenül attól, hogy nem úgy sikerült a vb, ahogy terveztem. A verseny után is sokan odajöttek hozzám, gratuláltak, mondták: „csak így tovább”. Ez hatalmas erőt ad. Már csak azért is, mert tudom, hogy többre vagyok képes. Most nem azt a Szilágyi Rékát mutattam meg, amelyiket szerettem volna.

– Csalódott?

– Összességében csalódott vagyok. De azért az ad némi boldogságot, hogy ez az élmény nekem megadatott. Soha nem történt még, hogy ennyien szurkoltak volna nekem. Erre örömmel emlékszem majd. De pont ezért is sajnálom, hogy nem hoztam a legjobbamat.

– Milyen terve van az idény hátralévő részére?

– Jövő héten elindulok a Magyar Szuper Liga döntőjében, az azt követő héten pedig a csapatbajnokságon veszek részt. Mindkét versenyen szeretnék jól hajítani.

