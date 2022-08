Egy közepes weboldal pedig 60 kg CO2e éves kibocsátással ugyanakkora környezeti lábnyommal jár, mint 4,3 millió SMS vagy napi 63 percnyi TikTok aktivitás. Bár a digitalizációra mint zöld megoldásra tekintünk, minden digitális folyamat termel karbont. A fenntartható jövő ezért nem képzelhető el a digitális marketingtevékenységek racionalizálása nélkül. A megoldást egy magyar csapat, a Carbon.Crane mesterséges intelligenciát használó szolgáltatása jelentheti, ami méri és optimalizálja például a weboldalak karbonlábnyomát, így a szakértőik tapasztalatai alapján akár tizenheted részére csökkenthető a karbonkibocsátás.

Egyetlen rövid, csak szöveget tartalmazó e-mail elküldése 4 g, egy Google keresés 0,2 g míg egy átlagos weboldal főoldalának megtekintése 0,5 g károsanyag-kibocsátással jár.

A vállalati működés minden területe, így a marketingaktivitások megvalósítása – például a cégek weboldalának működtetése – is jelentős karbonlábnyommal jár. Megfelelő monitorozással viszont a hatékonyság romlása nélkül csökkenthető a weboldalak károsanyag-kibocsátása, ami hozzájárul a karbonhatékony marketing megvalósításához. Így a cégeknek csak azt a karbont kell pénzért kiváltaniuk, amit nem tudtak csökkenteni.

62-szeres a különbség a legnagyobb és a legkisebb karbonlábnyom között

A Carbon.Crane megvizsgálta, hogy a magyar gazdaság 4 meghatározó szektorában – telekommunikáció, energiaipar, kiskereskedelem és bankok – a főbb szereplők weboldalai mekkora karbonlábnyommal működnek.

Az egyes szektorok tekintetében a weboldalak átlagos éves károsanyag-kibocsátása a telekommunikációs szektorban a legalacsonyabb, amit a kiskereskedelmi cégek oldalai követnek, végül a bankok és az energiaipari cégek zárják a sort. A vizsgált oldalak közül az egyedi oldalbetöltéseket tekintve a legmagasabb és a legkisebb károsanyag-kibocsátású weboldal is a kiskereskedelmi szektorból került ki, mintegy 62-szeres különbséggel. Tehát nem csupán az iparágak között vannak jelentős különbségek, hanem iparágakon belül is.

Mindegyik szektorban vannak már bőven az átlag alatti éves karbonlábnyomú oldalak, ám érdekesség, hogy a vizsgált fenntarthatósági oldalak sokszor nem fenntarthatók, mert a mérések alapján szennyezőbbnek bizonyultak, mint a nyitóoldalak. A háttérben dolgozó szerverparkok energiaigénye is óriási, ennek ellenére a vizsgált vállalatok alig több mint 40 százaléka használ fenntartható energiával működő, klímabarát webtárhelyet.

Nem mindegy, hogy kiváltunk vagy csökkentünk!

Az adatvezérelt marketingmegoldások ma már lehetővé teszik, hogy pontosan lássuk, és ennek köszönhetően hatékonyan csökkenteni tudjuk a weboldalak, és a jövőben a teljes marketing karbonlábnyomát. A Karbon Monitor, a Carbon.Crane egyedülálló, karbonsemleges szolgáltatása a csökkentésben nyújt segítséget, és a vállalatok digitális megjelenésének jelentős részét, így a weboldalak karbonkibocsátását is képes mérni és optimalizálni. Az új megoldás folyamatosan, valós időben, és pontosan mutatja egy weboldal karbonkibocsátási adatait, így lehetőséget biztosít a folyamatos kontrollra és segít a csökkentésben is. A megoldás ezért támogatja a fenntartható és környezettudatos marketingkampányok megtervezését is.

„A felelős és fenntartható működés megvalósítása a vállalati kultúránk része, és ebbe a marketingaktivitások, így a weboldalunk karbonlábnyomának tudatos csökkentése is beletartozik. A Karbon Monitor már az első pillanatban érdekes tanulságokkal szolgált. Első lépésként ezért zöld környezetbe vittük a weboldalainkat és keressük azokat a megoldásokat, amelyekkel még tovább csökkenthető oldalaink karbonlábnyoma” – mondta Szalkai Réka, a Mastercard marketingigazgatója.

A karbonlábnyom akkor csökken, hogyha csökkentik

Egy weboldal karbonlábnyomának csökkentése több lépésben, monitorozást követően, minden oldal esetében más és más eszközökkel és folyamatos visszaméréssel valósítható meg. Vannak azonban általános érvényű csökkentési tippek, amelyeket a mindenkori tartalom módosítása nélkül megvalósíthatunk, miközben nő a hatékonyság. Például a képek méretének optimalizálása, a videós tartalmak rövidítése vagy a rendszerfontok alkalmazása.

„Saját fejlesztésű, adatvezérelt megoldásainkkal azoknak segítünk, akik ténylegesen fenntarthatóan szeretnének működni. Nem elég, ha környezetvédelmi projektekben való részvétellel legalizáljuk változatlan kibocsátásunkat. Változtatni kell a szokásainkon és karbontakarékosabban gondolkodnunk. A kiváltás és a csökkentés nem egymás alternatívái, hanem kiegészítői. Mi abban hiszünk, hogy előbb csökkenteni kell és csak azt váltsuk ki, ami nem csökkenthető. Ráadásul azt tapasztaljuk, hogy a karbon szempontból optimalizált weboldalak jobb felhasználói élményt nyújtanak, vagyis a hatékonyság nő” – emelte ki Huszics György, a Crane alapítója és ügyvezető igazgatója.

A Karbon Monitor a weboldalak mellett az email kampányok karbonlábnyomát is méri, a jövő pedig a teljes digitális eszközpark monitorozása.