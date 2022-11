A zöld pénteki kampány startja előtti napokban az akcióra készülve már 26 ezer terméket áraztak le az akció idejére az eladók, s a kínálat péntekig várhatóan több ezer termékkel bővül majd.

A Vatera tudatosan helyezte át a hangsúlyt a fenntarthatóságra, így 2022-ben a piactér Black Friday helyett Green Fridayt rendez, hogy ráirányítsa a figyelmet a second-hand termékek értékére, amelyeket választva úgy is be lehet szerezni akciós árú kincseket, hogy közben nem terheljük feleslegesen a környezetet.

A Vatera Green Friday leakciózott tételei 2022. november 25-én, pénteken 0 órától válnak elérhetővé

a Green Friday aloldalon. Akárcsak egy valódi vásár esetében, a zöld péntekre is érdemes már a nyitáskor ellátogatnia mindenkinek, aki kifejezetten bizonyos cikkek iránt érdeklődik, mert a legjobb ajánlatokra idén is biztosan hamar lecsapnak a rutinos vaterázók.