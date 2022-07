Anya-lánya fotópályázatot hirdetett még anyák napja alkalmából a Mediaworks Hungary Zrt. A cég egészen mostanáig folyamatosan várta a közös fotókat az ország minden tájáról. Sőt, nemcsak az édesanyákat látták szívesen a képeken, de a nagy- és dédmamákat is. Nem voltak szigorú szabályok, a fotók környezete tükrözhette a hétköznapokat, de lehetett fotóműhelyben beállított is.

Több mint ezer fotó érkezett a felhívásra

– Körülbelül 1300 „pályamunka” érkezett. Az emberek büszkék a családjukra, és ezt szeretnék sokaknak megmutatni. Közönségszavazással dőlt el a megyénkénti győztesek személye, és akik országos szinten a legtöbb szavazatot kapták, azok egy profi fotózáson vehettek részt, és közülük kerül ki az a páros, amelyik a Fanny Magazin címlapjára kerül – mondta Karanyicz Zsófia, a Mediaworks Hungary Zrt. regionális brand menedzsere, a kampány ötletgazdája.

Napsugárt és kislányát sokan megdicsérik

A 28 éves Pelyhe Nemes Napsugár a másfél éves kislányával, Pelyhe Hanna Lilivel érkezett Füzesabonyból.

– A versenyfelhívást több helyen is láttam, és egy-két napig még gondolkodtam, hogy jelentkezzek-e, majd belevágtam – mesélte az édesanya, aki most otthon van a gyermekével.

Pelyhe Nemes Napsugár és Pelyhe Hanna Lili

Forrás: Nagy Zoltán / MW

– Először a családnak árultam el a titkot, és mindenki örült. Hanna megszületése előtt húsz évig röplabdáztam, még NB I.-ben is játszottam, az édesapa pedig focizik, úgyhogy versenypártiak vagyunk. A jelentkezésre az is bátorított, hogy ha elmegyünk sétálni, sokan megdicsérnek minket, mert ő mindenkivel barátságos és szeret szerepelni. A húgom színész, lehet, hogy tőle is elcsípett valamit – nevetett Napsugár.

A fotózásokon elkészült képeket természetesen elteszik emlékbe, de a közösségi oldalukra is felkerül, és terveznek még két gyermeket.

Henriett és Adrienn fotója spontán készült

A fotózás másik párosának egyik tagja Győrből érkezett. A 47 éves Domjánné Csomai Henriett egy könyvelőirodában, a 23 éves lánya, Domján Adrienn szintén irodában dolgozik, de ő Pesten, és mellette csoportos jump fitness órákat tart.

– A mi jelentkezésünk története az, hogy az édesanyám nevezett volna velem, de a fotós készített egy véletlenszerű képet rólam és a lányomról, és ő javasolta, hogy inkább ezt küldjük be, és ő volt a legnagyobb drukkerünk is – mesélte Henriett. Először csak a szűk családi kör tudott a dologról, de aztán a szavazás miatt minden ismerősnek szóltak.

Domjánné Csomai Henriett és Domján Adrienn

Forrás: Nagy Zoltán / MW

– A ránk szavazóknak tetszett, hogy a kép spontán született. Nálunk annak idején nem volt családtervezés, és azt mondják, hogy a nem tervezett babák lesznek a legszebbek, nálunk ez bebizonyosodott – nézett mosolyogva lányára az édesanya.

– Sok szavazatot kaptunk a munkatársaimtól és a barátoktól, és nem volt negatív komment. Ez jó. Az öcsém is örült. Napi szinten figyeltük a szavazás állását, de csak a megyeit, úgyhogy nagy meglepetés volt az országos legjobbjai közé kerülés – tette hozzá Henriett.