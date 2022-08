Sokoldalú zöldség a cukkini, lúgosít, karcsúsít és mivel 95 százalékát víz alkotja, így a szervezet számára kiváló hidratáló is. Vitamin és ásványi anyag tartalma miatt számos nélkülözhetetlen elemmel tölt fel - írja a Diéta és Fitnesz. Kiváló folsav- és antioxidáns forrás, magas rosttartalmának köszönhetően is pozitív élettani hatása van. Többek közt védi az érfalakat, enyhíti az asztmát, és ízületi, reumatikus panaszokra is jó megoldás lehet. Nem véletlenül a fogyókúrázók egyik kedvenc zöldsége, hiszen tökéletesen beilleszthető a diétába, és változatosan elkészíthető. Lepényként megsütve is biztosan szeretik a legtöbben.

Cukkinilepény hozzávalói:

2 kis cukkini

15 dkg sajt

1 mozzarella

2 tojás

só, bors, fokhagyma

Öntet hozzávalói:

tejföl vagy joghurt

friss mozzarella,



Elkészítés:

A cukkinit és a sajtot reszeljük le. Vágjuk kockára a mozzarellát. Üssük a reszelt cukkinihez, a sajt 3/4-éhez, és a mozzarellához a tojásokat, majd jól keverjük össze. Ízlés szerint fűszerezzük. Öntsük tepsibe vagy sütésálló tálba a masszát. Tehetünk a tetejére koktélparadicsomokat, vagy cukkiniszeleteket is akár, esetleg sonkát, bacont, vagy szórhatunk rá szezámmagot, de akár tökmagot is.

