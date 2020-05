Saját hajójukat lőtték telibe az irániak egy hadgyakorlaton

A baleset a Teherántól mintegy 1270 kilométerre délkeletre fekvő Dzsászk kikötőváros mellett történt.

Értesülések szerint

Egy helyi kórház tájékoztatása szerint

a legénység 12 tagját szállították be, három másik tengerész könnyebben megsebesült

– közölte az IRNA állami hírügynökség. Egyes hírek viszont arról szólnak, hogy több katona is életét vesztette a hajón.

