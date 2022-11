C csoport, 2. forduló:

Argentína–Mexikó, 20.00 (Tv: M4 Sport)

Várható kezdőcsapatok:

Argentína: Emiliano Martinez – Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Marcos Acuna – Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister – Lionel Messi, Lautaro Martinez, Angel Di Maria

Mexikó: Guillermo Ochoa – Jorge Sanchez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo – Edson Álvarez, Héctor Herrera, Luis Chávez – Hirving Lozano, Henry Martín, Alexis Vega

Egyszerű a képlet: ha Mexikó nyer, Argentína kiesik. Márpedig ettől a gondolattól mindenkinek borsódzik a háta a dél-amerikai országban. A semlegesek persze azt mondhatják erre, tetszettek volna nyerni Szaúd-Arábia ellen, ám ezzel már aligha szabad foglalkozni a Lionel Scaloni edzette argentinoknak. Két meccsük van még, hogy kivívják a továbbjutást, és helyreállítsák megtépázott renoméjukat. Két, nagyon nehéz meccs...

Mexikó sikeresen megfojtotta a lengyelek támadójátékát is, Robert Lewandowskinak – az (elrontott) tizenegyesén kívül – helyzete sem volt. Bizonyára Messire is készült a Gerardo Martino szövetéségi kapitány dirigálta együttes. Már csak azért is, mert Martino történetesen argentin, és egy szezon erejéig edzője is volt a Messi-féle Barcelonának.

Scaloni a hírek szerint több játékosának a teljesítményével is elégedetlen volt, így Nicolas Otamendi, Papu Gomez és Nicolas Tagliafico is repülhet a kezdőcsapatból. Az argentinok szakvezetője mindenesetre igyekezett hűteni a kedélyeket a találkozó előtt, Mint mondta, nyugodtnak kell maradniuk, hiszen megvan a játékuk ahhoz, hogy továbbjussanak.

Kérdés, marad-e a higgadtság, ha csoportkörös kieséssel búcsúzik a favorit Argentína a világbajnokságtól?

Korábbi mérkőzések: Argentína–Szaúd-Arábia 1–2, Mexikó–Lengyelország 0–0

A csoport állása a forduló előtt: 1. Szaúd-Arábia 3 pont, 2. Lengyelország 1, 3. Mexikó 1, 4. Argentína 0.