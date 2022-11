Young G Béci értetlenkedve áll a történtek előtt és másokra mutogat ujjal, mert szerinte az ő kommentjénél sokkal ocsmányabbakkal is találkozott már a közösségi oldalakon. A rapper azt nehezményezte, hogy az ő egyik videója alatt valaki Majkát kezdte dicsérni, ezért ő dühös lett.

A Majka persze, hogy király!

De ez nem volt kérdés, miért nem mész át az ő oldalára és sz*pkodod egy kicsit?! Sok sikert" - írta válaszában Young G Béci, akit emiatt tiltott le a videómegosztó oldal.

A rapper később saját Instagram-oldalán értetlenkedett a tiltás miatt, nem érzi igazságosnak, hogy ennyi miatt blokkolták a videóját.

"Nem értem, hogy miért tiltják minden videómat a TikTokon. Meg már figyelmeztetést kapott az oldalam is. Esküszöm, most már nem rakok ki semmit, csak ide. Most szerinted ez a következő, amit én egy kommentelőnek küldtem, ez valakinek sértő is lehet. ...Én úgy gondolom, hogy ettől sokkal különbek is vannak fent Tiktokon. És szerintem, a különb az egy elég óvatos kijelentés" - idézi a Bors cikke alapján az Origo Young G Béci felháborodását.