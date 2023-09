Három hónapig együtt aludtunk, a férjem viccelődött is, hogy elveszítette a feleségét. A picike nagyon sírt ha nem voltam a közelében, anyahiánya volt. Malacka egy nagyon-nagyon tökéletes baba. Ez az én gyermekem, ez az én mindenem. Egy évvel ezelőtt meghalt a férjem. Jordant is nagyon-nagyon megviselte ez az egész; kereste, sírt oda-vissza ment. Most is szörnyen hiányzik nekünk