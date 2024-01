Bulvár-celeb 23 órája

Ez már tényleg egyértelmű: összejött Krausz Gábor és Mikes Anna

Közös fotót posztolt a Dancing with the Stars párosa, nem is akármilyet.

MW MW

Fotó: TV2

A Dancing with the Stars őszi kezdete óta felröppent a pletyka: az akkor még válófélben lévő Krausz Gábor összejöhetett táncpartnerével, Mikes Annával. A páros sohasem tagadta, hogy közel állnak egymáshoz, a műsor alatt is egyértelmű volt, hogy nagyon kedvelik egymást, és a döntő után is feltűntek több helyen közösen. Krausz Gábor évzáró videójában is igencsak kiemelt helyen szerepelt a táncosnő.

A pletykákat sem Anna, sem Gábor nem erősítette meg eddig, az Origo találata szerint azonban csütörtök este egy budapesti étteremből posztoltak mindketten Instagramra, ugyanazt: egy fotót egy szívecskével a következő szöveggel: "Volt két idegen, aki hirtelen..." Ennél több bizonyíték nem is kell. Fotó: Instagram

