Tavaly júniushoz képest több mint 6 ezerrel, az előző hónaphoz képest újabb 4 ezer fővel, idén januárhoz képest pedig már közel 20 ezer fővel csökkent a regisztrált álláskeresők száma. 2010 elejéhez képest már több mint 430 ezerrel csökkent a regiszterben lévők száma – írták a közleményben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adataira hivatkozva.

A közleményben kiemelték:

a kormány 2010 óta a teljes foglalkoztatás elérésén és a munkaalapú gazdaság kiépítésén dolgozik. Magyarországon 2010-hez képest ma 1 millióval dolgoznak többen, a foglalkoztatottak száma meghaladja a 4,7 milliót.

A kormány a háború és szankciók sújtotta nehéz gazdasági helyzetben is mindent megtesz annak érdekében, hogy megvédje a családokat és a munkahelyeket, kivédje a recessziót és letörje a szankciós inflációt. Ezt célozza a kormány által elfogadott gazdaságvédelmi akcióterv is, mely a vállalkozások versenyképességének megerősítésén keresztül járul hozzá a foglalkoztatás bővüléséhez. A SZÉP-kártya keretének megemelése, valamint a felhasználás körének kibővítése növeli a családok vásárlóerejét, ösztönzi a beruházásokat, végső soron hozzájárul a foglalkoztatás növekedéséhez, és az álláskeresők számának további csökkenéséhez is – mutatnak rá.