A kampány hatása a vezérigazgató szerint értelemszerűen azon múlik majd, hogy az emberek mennyire lesznek hajlandók váltani: minél többen kötnek új szerződést, annál nagyobb lehet az átrendeződés. A kampány bevezetése növeli a versenyt, és felrázza a piacot, miközben a biztosítók közötti árverseny is erősödik, amely csökkenti a terület nyereségességét. Éppen ezért minden szereplőnek elemi érdeke, hogy versenyképes termékekkel vegyen részt a kampányban, és igyekezzen javítani a pozícióit. Mindezek alapján Nyilasy Bence úgy véli, hogy intenzív, erőteljes kampány jön márciusban. Emellett úgy látja, hogy maguk az ügyfelek is nyitottak a változásra.

Magyarországon az egy főre jutó biztosítási szerződések száma még régiós összehasonlításban is alacsony, így mindenképpen növelni kell a penetrációt.

A Gránit Biztosító vezérigazgatója úgy látja, utóbbihoz a mostani lakásbiztosítási kampány is hozzájárulhat, hiszen a lakóingatlanok között is közel egymillió van biztosítási védelem nélkül. Itthon is létezik az a réteg, amely szükséges rossznak tekinti a biztosításokat, és többnyire akkor szerződik, ha erre valamiért rákényszerül, de a szakember szerint az ügyfelek egyre nagyobb többségét a biztosításoknál is a tudatos fogyasztók adják, akik az árak mellett a szolgáltatási tartalmat és az egyéb szempontokat is figyelembe veszik a szolgáltatójuk, illetve az adott konstrukció kiválasztásánál.