A Nemzeti Sport birtokába került dokumentumok tanúsága szerint visszautasították a részvételt a keddre sebtében összehívott elnökségi ülésen, és eljuttatták a sajtóban már idézett, lemondásra felszólító levelüket Kulcsár Krisztián elnöknek, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökségének csaknem kétharmadát kitevő, elégedetlen tagok – tájékoztat a Nemzeti Sport.

Ebből immár feketén-fehéren kiderül, hogy a 14 tagú elnökség nagy többsége valóban nem hajlandó többé együtt dolgozni Kulcsárral, mint írják:

Elveszítettük a bizalmunkat a jelenlegi elnökben, ezért közösen kérjük Kulcsár Krisztián elnök urat, hogy azonnali hatállyal mondjon le tisztségéről.

A levél aláírói között öt olimpiai bajnok neve olvasható:

Vári Attila, Kovács Antal, Magyar Zoltán, Wladár Sándor, Gyurta Dániel, de aláírta azt az elnökség egyetlen hölgy tagja, Pálinger Katalin, valamint a két alelnök, Deutsch Tamás és Schmidt Gábor is.

A dokumentumból kiderül, hogy ugyanezt a szöveget írhatták alá az olimpiai sportágak szövetségeinek vezetői és a MOB-közgyűlés jelenlegi tagjai közül is sokan, a Magyar Nemzet korábbi információi szerint összesen harmincnál is több mandátum képviselői (a közgyűlés most 51 tagú).

Kulcsár Krisztián elnök sorsáról a csütörtöki bizalmi szavazás dönt a MOB rendkívüli, erre a célra összehívott közgyűlésén.

Borítókép: Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke 2021. július 1-jén / MTI / Illyés Tibor