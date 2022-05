Kállai Ákos az M4 Sport Sporthíradójában hétfőn elismerte, hogy a kettő helyett előzetesen három-négy-öt hazai női versenyző döntőbe jutásában bízott, de úgy vélekedett, hogy lépésről lépésre haladva ez majd össze is fog jönni.

A 18-as fináléban a tavaly vb-bronzérmes Gulyás mellett a magyarok közül még Guzi Blanka versenyezhetett, de neki a lovaglása nem sikerült, emiatt gyakorlatilag kiesett az érdemi küzdelmekből. A szakvezető ugyanakkor dicsérte őt.

– Büszke vagyok rá, mert onnan felállni nem lehetett könnyű, és nagyon kemény, jó versenyt csinált végig. Gyakorlatilag úgy teljesítette a további számokat, mintha harcban lenne a pontszerző helyekért – mondta.

A vasárnapi vegyes váltóban Kasza Róberttel ezüstérmes Erdős Ritát illetően úgy fogalmazott, hogy a víváson vérzett el, a kairói első vk-n hetedik helyezett, betegségből visszatért Simon Sarolta a futáson, Réti Kamillának pedig a technikai számokban hullámzó a teljesítménye, de előbb-utóbb ő is stabilizálódni fog, és akkor

négyen-öten biztos döntőben lesznek.

A győztest méltatva kiemelte: az új lebonyolításban, melyben kis szünetekkel követik egymást a számok, eleve nehéz úszás után lőni, de Gulyás Michelle esetében a tét is nagy volt, hogy az első helyért futhat, van esélye hazai pályán nyerni.

– Ez önmagában nyomás volt rajta, de Michelle nagyon jól viselte. Bár az első három sorozata egy picit gyengébben sikerült, mint amit valójában tud, a kritikus utolsó sorozatnál az ellenfelei nem bírták a terhet, ő pedig nagyon jól viselte és toronymagasan elsőként jött ki a lövészetből. Ugyanakkor ez egy taktikai verseny is, mindenkinek el kell tudnia dönteni, mekkora az a sebesség, amit be tud vállalni az úszáson, ami még mindenképpen kell ahhoz, hogy pozícióban maradjon, de nem terheli magát túl annyira, hogy az a lövészetére rányomja a bélyegét – fogalmazott a kapitány.

A nyári vb-n szereplő csapat összeállítására vonatkozó kérdésre úgy reagált, hogy ezzel még megvárná a jövő heti, bulgáriai és a június eleji, törökországi világkupát, Gulyás Michelle helye azonban nem kérdéses. Hozzátette, hogy mellette két magyar versenyző volt döntős, Simon Sarolta Kairóban, Guzi Blanka pedig itthon, mellettük szól az ezzel megszerzett rutin és fizikálisan ők állnak a legjobban.

– Első körben a negyedik hely kiadó, úgy látszik, de még van két világkupa, bármi történhet – tette hozzá.

A vk-sorozatot lezáró, ugyancsak törökországi döntőre a maximálisan indítható három versenyzővel számol. Mint mondta, rendkívül boldog lenne, ha a hátralévő két vk-állomáson még két érmet szereznének a magyarok, mert az azt jelentené, hogy Gulyás Michelle-en kívül más is dobogóra állhat, de nagyon örülne már első hat közötti helyezésnek is.

– Lépésről lépésre haladunk, én azt mondom, hogy építkezzünk. Nem mindenki tud berobbanni a nemzetközi mezőny élvonalába. Michelle-nek ez tavaly sikerült és idénre stabilizálta helyzetét. Az olimpiai kvalifikáció jövőre kezdődik és csak

2024-ben van az olimpia, én oda tekintek előre

– mondta.

Szóba került, hogy a nemzetközi szövetség (UIPM) vezetői Budapesten döntenek arról, hogy a párizsi olimpia után melyik sportág kerüljön a kivett lovaglás helyére.

– Pontosan annyit tudunk erről, hogy itt üléseznek, ezt rajtunk kívül szervezték meg, ebbe a Magyar Öttusa Szövetségnek gyakorlatilag semmilyen beleszólása vagy köze nem volt. Mi is várjuk az előterjesztésüket és a tájékoztatójukat, hogy melyik lesz az a szám, amelyik a lovaglást felváltja. Mi ez ellen szavaztunk, nem is örülünk ennek az egész szituációnak, de sajnos nekünk is el kell fogadnunk, hogy ez lesz – mondta Kállai Ákos.

Borítókép: Gulyás Michelle az öttusázók világkupa-sorozatának budapesti versenyén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2022. április 30-án / MTI / Koszticsák Szilárd