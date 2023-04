Döntetlen a Ferencváros-Fehérvár rangadón

A címvédő és listavezető Ferencváros a 17 éves Lisztes Krisztián duplájával 2-2-es döntetlent játszott a vendég MOL Fehérvárral a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójának vasárnapi mérkőzésén.

A zöld-fehérek már négy kör óta nyeretlenek az élvonalban, de előnyük így is kilencpontosra hízott a második Kecskeméttel szemben.

A székesfehérváriak, akik másodjára is veretlenek maradtak Bartosz Grzelak vezetőedző irányításával, maradtak a tizedik helyen, mindössze három ponttal megelőzve a már kiesőhelyen álló Budapest Honvédot.

Nagy elánnal kezdett a fővárosi együttes, Kovácsnak már a második percben védenie kellett, de egy szögletet követően mégis a vendégek szereztek vezetést. A bekapott gól nem törte meg a zöld-fehérek lendületét, sorra vezették a veszélyes támadásaikat, de a befejezések rendre pontatlanok voltak. A hazaiak Zachariassen lövésénél jártak legközelebb a gólhoz, ám akkor a kapufa mentett. Annak ellenére, hogy a levegőben lógott az egyenlítés, mégis majdnem a bennmaradásért küzdő rivális duplázta meg az előnyét, azonban Schön szünet előtti találatát a videobíró érvénytelenítette les miatt.

A folytatásban alig 15 másodpercet kellett várni az első ferencvárosi ziccerre, de a csereként beállt Lisztes közelről fölé bombázott. Ezt követően viszont meddővé szelídült a címvédő fölénye, mégis ekkor egyenlített az FTC a nagy kedvvel futballozó Sagal harcosságának és Lisztes első élvonalbeli találatának köszönhetően. A hazaiak újra erőre kaptak, de a vezetéshez Csongvai kapitális hibája is kellett, aki saját 16-osán belül adta el a labdát, majd Traore önzetlensége után Lisztes másodszor is betalált. A hajrá kezdetén kissé váratlanul egyenlített a Fehérvár. Az utolsó percekben is a Ferencváros támadott a győzelemért, de csak szabálytalan gólig jutott - Abena kézzel ütötte a labdát a kapuba -, így be kellett érnie döntetlennel.

OTP Bank Liga, 25. forduló:

Ferencvárosi TC-MOL Fehérvár FC 2-2 (0-1)

Groupama Aréna, 12 079 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Lisztes (59., 70.), illetve Stopira (7.), Makarenko (79.)

sárga lap: Botka (26.), Kovacevic (40.), illetve Dárdai (9.), Stopira (76.), Nego (92.)

Ferencvárosi TC:

Dibusz - Abena, Kovacevic, Knoester - Botka (Lisztes, a szünetben), Esiti (Baráth, a szünetben), Vécsei, Sagal - Gojak (Nguen, 55.), Zachariassen, Traore

MOL Fehérvár FC:

Kovács - Bese, Csongvai, Stopira, Heister - Dárdai (Makarenko, 69.), Flores, Christensen (Pokorny, 69.) - Kastrati (Larsen, 85.), Kodro, Schön (Nego, 85.)

Elvesztette hazai veretlenségét a Kecskemét

A Kecskemét 1-0-ra kikapott a vendég Mezőkövesdtől a labdarúgó OTP Bank Liga 25. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén.

A második helyen álló lila-fehérek idénybeli első vereségüket szenvedték el hazai pályán, egyúttal megszakadt tízmeccses veretlenségi sorozatuk is, míg a Mezőkövesd négy nyeretlen bajnoki találkozó után gyűjtötte be ismét a három pontot.

A sáros, mély talajon sokkal jobban kezdett a hazai csapat, de Piscitelli bravúrjai miatt nem tudott előnybe kerülni, míg a vendégek a félpályát is csak elvétve lépték át. Később csökkent a nyomás a mezőkövesdi kapun, mivel a kecskeméti beadásokat rendre sikerült hatástalanítani, ugyanakkor támadásban továbbra sem jelentett semmiféle veszélyt a matyóföldi együttes. A szünet előtti percekben is a lila-fehérek jártak közelebb a gólhoz, ám ekkor már a rivális is vezetett néhány ígéretes kontrát.

A második félidő mezőkövesdi góllal indult némileg szerencsés körülmények között, mert a vendégek úgy szereztek labdát, hogy az lelassult egy tócsában, igaz, utána mintaszerűen futott végig az akció Babunskinak és a pontosan célzó Besirovicnak köszönhetően. Hátrányban is a Kecskemét futballozott támadóbb szellemben, de ezúttal semmi nem akart összejönni az idény meglepetéscsapatának, amelynek hiába voltak egyenlítési lehetőségei, minden helyzet kimaradt, a legtöbb kísérlet elkerülte a kaput, a hosszabbításban pedig Piscitelli kétszer hatalmasat védett, így a küzdelmes összecsapáson a némileg szerencsésebb együttes nyert.

OTP Bank Liga, 25. forduló:

Kecskeméti TE-Mezőkövesd Zsóry FC 0-1 (0-0)

Kecskemét, 2234 néző, v.: Berke

gólszerző: Besirovic (51.)

sárga lap: Nikitscher (20.), Szalai G. (88.), illetve Karnyickij (80.), Piscitelli (85.)

Kecskeméti TE:

Varga Á. - Nagy K. (Katona M., 74.), Szalai G., Belényesi, Zeke (Hadaró, 74.) - Nikitscher (Májer, 85.), Szuhodovszki, Vágó - Banó-Szabó, Tóth B., Katona B. (Horváth K., 56.)

Mezőkövesd Zsóry FC:

Piscitelli - Karnyickij, Beriasvili, Zahary, A. Lukic, Filip (Lehoczky, 74.) - Besirovic, Molnár G. (Baranyai, 86.), Cseri (Vajda, 66.) - D. Babunski (Márkus, 86.), Bobál G.