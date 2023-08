A vendégek kezdték jobban a találkozót, mert az erősségüknek számító gyors ellentámadásokból kétszer is veszélyeztettek az első tíz percben. Az MTK is próbálkozott, de kísérletei kevesebb izgalmat okoztak, miközben a védelmének továbbra is gondot jelentettek a kisvárdai kontrák, egy ilyen végén Demjénnek kellett nagyot védenie. A túloldalon Kovács Marcellnek csak egyszer, a játékrész hajrában volt nehezebb dolga.