Détár Enikő és családja számára a sport a mindennapok részét képezik. A szolnoki származású színművész fiával közösen edzett legutóbb, melyről Instagram-oldalán is megemlékezett.

„A mozgás, az aktív és tudatos sport része családunk mindennapjainak. A lányom és a fiam is a sportot kedvelő felnőtt lett. Ami különösen nagy boldogság, hogy a közös edzésekre is van időnk. Csodás ajándék ez, amikor szellemi és testi kondíciónkat is együtt építjük. Ezek az élet legszebb ajándékai!” – írta közösségi oldalán Détár Enikő.