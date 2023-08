Tikkasztó hőségben tartott Alakreform edzést Rubint Réka szombaton Jászapátin, a Pócs Dinnyészet első Dinnyefesztiválján. A fitneszedző, üzletasszony gyerekkorát Pusztamonostoron töltötte, most is örömmel jött haza a Jászságba. A jó hangulatú edzésről videót is posztolt közösségi oldalán.

– Köszönöm Jászapáti. Köszönöm, hogy a nagy meleg ellenére ma is összekapcsolhattuk az energiáinkat – írta.