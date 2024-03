Egészség a lélek kapuján át mottóval immár hatodik alkalommal szervezett egészségdélutánt a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár. Az eseményen különböző egészségügyi szűrővizsgálatokkal hívták fel a figyelmet a betegségek megelőzésére, a testi, lelki, szellemi egészség fontosságára. Nagy érdeklődés kísérte a Jászfényszaruról indult Csirmaz Luca pszichológus előadását. A kutatást és gyakorlati segítői munkát végző szakember első könyve a közelmúltban jelent meg Mintatörés – Az érzelmi magánytól a biztonságos kötődésig címmel. Az emberi lélek és a személyközi kapcsolatok elkötelezett vizsgálója, aki a PszichoLive szakmai vezetőjeként edukatív és segítő cikkeket, gondolatokat oszt meg több, mint ötvenezer követőjével a közösségi médiában. Könyvének címe azokra a gyerekkorban kialakult, az anyával, az apával való kapcsolatunkban gyökerező mintákra utal, melyek gátolják, hogy megfelelően tudjunk másokhoz kapcsolódni.

Önmagunk és a világ megértését segítette Csirmaz Luca pszichológus jászfényszarui előadása

Fotó: Illés Anita

– Amikor elkezdtem pszichológusként dolgozni, sorra jöttek hozzám a konzultációra olyan kliensek, akik arról számoltak be, hogy bár minden kerek az életükben, belül mégis emészti őket valamiféle hiány, magányosak. Újra és újra ördögi köröket futnak, szeretnének kapcsolódni, de valami miatt ez nem sikerül. A modern világban egyszerűbben van lehetőségünk kapcsolódni, mint előtte bármikor, hiszen ott a közösségi média. Mégis, amikor problémánk van, sokan ösztönösen úgy reagálunk, hogy befordulunk, elkezdjük rejtegetni a szenvedésünket. Az online jelenlét nem valódi kapcsolódás. Mindannyian traumatizáltak vagyunk a magunk módján és szégyelljük magunkat miatta. Pedig a sebezhetőségünk, az érzékenységünk nem gyengeség, hanem érték – vezette fel előadását Csirmaz Luca.

Mint mondta, fontos, hogy kezdjük el komolyan venni a problémáinkat, az elakadásainkat.

– A mintatöréshez elengedhetetlen, hogy képesek legyünk elismerni, hogy a problémánk, a fájdalmunk, az ürességünk, az jogos, azt nem kitaláljuk. Nem azért szenvedünk, mert nincs jobb dolgunk. Ahol vérzünk, ott egyszer megsebeztek. Minden, ami a múltból jelentős, valahogy ott van a jelenünkben – tette hozzá, majd kifejtette a mintatörés folyamatát, hogyan juthatunk el az ismétlési kényszerből a fokozatos gyógyulás felé.

A szakember szólt arról is, hogy a gyerekkorból hozott kötődési mintáink hogyan befolyásolják a kapcsolatainkat. A minta megtörhető a mögötte húzódó sebek gyógyításával. Ehhez először át kell dolgoznunk a szüleinkkel, a világgal és az önmagunkkal való viszonyunkat. Részletesen bemutatta a szülőkkel és a világgal kialakult kötődési minták lélektani hátterét, az anyasebek és apasebek gyógyítási folyamatát. A hallgatóság megismerhette egyebek mellett a futóhomokanyák, a megmentő-szindróma, az aktívan és passzívan fájó apa, a világseb, az önelhagyás és betegségelőny fogalmát. Csirmaz Luca pszichológus könyve segítségével az anyától, az általa kapott sebektől indulva, a belső apa gyógyításán át eljuthatunk odáig, hogy felismerjük, hogyan léphetünk át a régi identitásunkon és találhatjuk meg új helyünket a világban. A Mintatörésben a kliensei történetein és a kötődésüket nehezítő tényezők elemzésén túl saját harcai, szenvedései, megélései is megjelennek. A biztonságos kötődés felé vezető úton a versei, novellái is segítik az önismeretet, az önvizsgálatot. Saját példáján keresztül is azt üzeni: "a szeretésbe nem kell belehalni."

Elnyerte a fiatal kutatóknak járó kitüntetést

Csirmaz Luca tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte, klinikai és egészségpszichológiai specializáción, kitüntetéses diplomákkal. Tagja a MTA-ELTE Lendület Adaptáció Kutatócsoportnak, ahol szorongáscsökkentő intervenciókat fejlesztenek különböző korosztályok számára. Számos hazai és nemzetközi konferencián tartott már előadásokat. Elnyerte a Sapere Aude Junior fiatal kutatóknak járó kitüntetést és az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíját is. Jelenleg az ELTE Magatartáspszichológia programjának doktoranduszaként vizsgaszorongás csökkentő és érzelemkezelést segítő programok fejlesztésében vesz részt. Life Coach képzést is végzett, több projektben dolgozott coachként, trénerként – olvasható szakmai életútjáról a honlapján. Célja, hogy a világ egy harmonikusabb, szeretettel telibb hely legyen mindenki számára. A pszichológia és a színház egyedi kombinációját ötvözi Csirmaz Luca és Szabó Kimmel Tamás színművész Gázláng című előadása, melyben egy mérgező kapcsolat mindennapjait mutatják be a kezdeti pillangós érzéstől a szívbe markoló konfliktusokig.