Szőnyi Friderika többeknek ismerős lehet, miután a Tündérszépek 2021-es kiírásában is próbára tette magát. A 19 éves lányt saját bevallása szerint mindig is vonzotta a modellkedés, így cseppet sem jött zavarba a fényképezőgépek előtt. Mint mondta: decemberben részt vett egy jótékonysági fotózáson, ami újbóli erőt adott neki a jelentkezéshez.

Már a tavalyi Tündérszépek-fotózást is rendkívül élveztem. Bár nem jutottam döntőbe, arra gondoltam, ismét megmutatom magam, nincs mit veszítenem vele

– vélekedett Friderika.

Időközben rájöttem, hogy nemcsak a manikűrözés, hanem a fotózás is az életem része, ezért a későbbiekben modellkedni is szeretnék. Élvezem ezt a napot, mert mindenki kedvesen bánik velem, és a fotózás is könnyedén, pörgősen halad.

Friderikával ellentétben a 24 éves Rácz Ildikó kezdetben kimondottan feszengett, ezért szüksége volt némi biztatásra.

Először csinálok ilyet, ezért nagyon izgulok

– árulta el.

Legfőképp a fürdőruhás képek jelentettek kihívást. Egyfajta kettősség van ugyanis bennem: alapjában véve nem szeretem mutogatni magam, viszont mindenképp akartam jelentkezni a megméretésre. A fotózás végére annyira belejöttem, hogy nem is akartam hazamenni. Az, hogy más-más öltözékben is megmutathattam magam, kiváló lehetőséget teremt arra, hogy a szavazók több oldalamról is megismerjenek.