– Gyerekkorom óta rajongok az állatokért. Minden a macskákkal kezdődött, még ha sokáig nem is lehetett sajátom. Máig emlékszem a napra, mikor édesanyám váratlanul odafordult hozzám, és azt mondta: ha szerzel magadnak egyet, megtarthatod. Ezen felbuzdulva nem sokkal később hazaállítottam egy viharvert cicával, amit jóformán csak a szentlélek tartott életben. Mégis rendkívüli boldogságot éreztem, és mindig örömmel töltött el a jelenléte – mesélte Rigó Zsófia.

– Majd telt-múlt az idő, és immáron családosként a gyermekeim kívánságára a férjemmel beszereztünk egy pár hullámos papagájt, melyeket annyira megkedveltünk, hogy a számuk az évek során tizennyolcra bővült. Van köztük nimfa, rozella, kis és nagy sándorpapagáj. Annyira intelligensek, hogy a nevüket meghallva, azonnal a kezünkre szállnak. Délelőttönként kalitkában vannak, azonban mikor hazaérünk, több órára szabadjára engedjük őket az otthonunkban. Ez akkora élményt jelent a gyermekeimnek, hogy alig várják, hogy délután legyen, és játszhassanak a madarakkal. Közben észrevétlenül megtanulnak felelősséget vállalni és gondoskodni róluk – mondta a szakember.

A tizennyolc papagáj mellett két kutyával, négy macskával és három dzsungáriai törpehörcsöggel is büszkélkedhetnek.

A kétgyermekes édesanyát többen is dicsérték már, hogy micsoda jó érzékkel szúrja ki a papagáj hímek és nőstények közötti nehezen észrevehető különbségeket.

– Nehéz megállapítani egy papagáj nemét, mert csak hónapok után vehetőek észre a jellegzetes vonások – magyarázta Zsófia. – A hímek általában kellemesen dalolásznak és fütyörésznek, míg a nőstények inkább rikácsolnak. Ennek ellenére is számos alkalommal belefutottam már olyanba, hogy egy tenyésztőtől hímet vásároltam, holott nőstényt szerettem volna. Ezzel is csak azt szeretném érzékeltetni, hogy meglehetősen nehéz megállapítani a nemüket, ráadásul fajonként eltérőek az ismertetőjegyeik – részletezte a szolnoki hölgy.

A szakember arra is felhívja a figyelmet, hogy csak olyanok próbálkozzanak meg papagájtartással, akik eléggé elszántak hozzá.

– Mindenkinek azt javaslom, hogy a vásárlás előtt tájékozódjon a papagájokról, mert körülményes a tartásuk – tanácsolta Rigó Zsófia. – Sokat szemetelnek és felettébb hangosak. Ha valaki ezekkel nincs tisztában, az könnyen megbánhatja döntését, és felelőtlen állattartóvá válhat. A közösségi oldalon sok hasznos csoportot találunk, és akár szakértőktől is kérdezhetünk. Jómagam első vásárlásra egy hullámos papagájt ajánlok. Kedvesek, színesek és kisebb termetűek.

Azt azonban hangsúlyozom, hogy mindenképp párban tartsuk a madarat, illetve megvételkor ne kerek kalitkába helyezzük, mert szükségük van arra, hogy felkapaszkodjanak a ketrec falára, amit a kerek forma nem biztosít számukra.

– Valamint kerüljük a tükröket is, mivel a madár megzavarodhat, és számoljunk azzal is, hogy fontos számukra a repülés. Ugyanis, ha nem biztosítunk számukra elég teret, akkor az izomzatuk hamar eltunyul, ami később akár az elpusztulásukhoz is vezethet. A sok türelem és odafigyelés viszont olyan közeli kapcsolatot eredményezhet bármelyik fajta esetében, hogy idővel akár dalolászni és beszélni fog hozzánk – ismertette Rigó Zsófia.