Gyermekkoromban egy nagyobb kőhajításnyira állt a házunk az abonyi focipályától. A hét nagy részén csend áradt abból az irányból, de a szombat délutánok mindig olyan varázslatosak, izgalmasak voltak. Alsós diákként elfogódottan hallgattam, amikor a hazai góloknál egy emberként kiáltottak fel a drukkerek. Te jó ég, hogy zúgott hosszú másodperceken, olykor perceken át az örömittas éljenzés, mintha soha, de soha nem akarna véget érni az az eksztázisba hajló állapot.

Molnár G. Attila

Fotós: Mészáros János

Aztán persze olyan is előfordult, hogy nem jókedvükben voltak harsányak a szurkolók. Megesett, hogy nem osztották a bíró véleményét egy-egy ítélet esetében, s ennek hangot is adtak, ha már egyszer hallótávolságban volt tőlük a spori. Aztán megint jött az éljenzés, s akkor, apró gyermekként, úgy ott lettem volna én is. Nemcsak a lelátón, de a pályán is, a játékosok között.

Az élet végül úgy hozta, hogy ez az álom nem vált valóra. Pedig egészen közel éreztem magamhoz, amikor felsős diákként egy-egy testnevelésórán magam is játszhattam azon a pályán. Ott lőttem életem talán legszebb gólját, máskor pedig kapusként járultam hozzá ahhoz, hogy egy elképesztő iramú mérkőzésen 4–0-ra legyőzzük az örök riválisnak számító 6. b-s fiúkat.

Középiskolában aztán a kosárlabda kicsit háttérbe szorította a szívemben a focit, de a főiskolán már megint rúgtuk a bőrt, a kispályás bajnokság meccseit nekünk valahogy mindig csütörtök este nyolckor kellett játszanunk. Amikor sokan már hazaindultak volna, ha másnap nem volt már órájuk. Szóval kitartás is kellett a sporthoz. Ahogy felnőtt fejjel most is. Munka mellett ma már sokkal nehezebb beillesztenem a mindennapokba a rendszeres testmozgást, a futást és a kerékpározást, de megéri. Igaz, immár nem sportolói ambíciók, hanem a jó közérzet és erőnlét biztosítása a legfőbb cél.

Azt mondják, a sporttal és az életmódváltással kapcsolatos döntést csak meghozni nehéz. Megtalálni a motivációt, ami arra ösztönzi az embert, hogy belevágjon. Magazinunkban szakemberek és sportolók is tanácsokat adnak ahhoz, hogy a nagy elhatározásból tett, s abból akár életre szóló siker legyen. Kedves olvasóink, lapozzák át kiadványunkat, amely reményeink szerint sok olyan ötlettel szolgál majd, melyek segíthetnek megtenni az első lépéseket a vágyott eredmény felé.