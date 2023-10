– Mit tudhatunk a lelki elsősegély telefonszolgálatról, és mikor jött létre?

– A szolgálatot a Bizalom Mentálhigiénés Egyesület működteti immár harmincnegyedik éve. Először a szervezet társelnöke voltam, később pedig az elnöke lettem. Az egyesület elsődleges célja a telefonszolgálat működtetése. Amikor felvesszük a telefont, segítő beszélgetéseket alkalmazunk, amely egy olyan kommunikációs forma, amit a hétköznapokban is kiválóan lehet használni a kapcsolatok erősítésére.

– Hogy került ehhez az egyesülethez?

– Korábban egyáltalán nem ismertem a szolgálatot, pályázati tanácsadóként dolgoztam. Még ekkor kezdtem el önismerettel foglalkozni, amikor is az egyik pályázatban elindítottak egy Gordon tréninget. Arra gondoltam, elmegyek és megnézem milyen, mert nagyon érdekelt a kommunikáció. A tréningen sok tag vett részt a szolgálatból, akik már ügyelőként tevékenykedtek. Hát így kerültem én is ebbe a társaságba. Tudni kell, hogy nálunk kizárólag önkéntesek dolgoznak, illetve egy közfoglalkoztatottunk van, aki az adminisztrációt végzi. A taglétszámunk jelenleg 34 fő. Akik harminc éve ügyelnek, ők lassan lemorzsolódnak, úgyhogy nagy szükségünk lenne a frissítésre. Most huszonnégyen látnak el szolgálatot, ami gyakran húzós, sok terhet ró egy emberre. Az ügyelők, vagyis akik a lelki elsősegély telefonszolgálatban önkéntesként dolgoznak, anonimok, és éjjel-nappali szolgálatot végeznek. Bár önkéntesként működünk, anyagi forrást kapunk az illetékes minisztériumtól és a helyi önkormányzattól egyaránt. Ezek a források a működésünkre elegendők.

– Aki a lélek dolgaival foglalkozik, óriási empátiával kell rendelkeznie ahhoz, hogy magára tudja venni mások élethelyzetét...

– Valóban. Tudnunk kell professzionális segítséget nyújtani, de el kell sajátítani azt is, hogy az adott esetet ne vegyük magunkra. A hívóink között sok a magányos ember. Előfordul, hogy az idősebb szülők gyermekei külföldön dolgoznak, ők pedig egyedül maradnak. Néhol a házastárs is elhunyt már. Egy-egy ilyen eset még nem számít krízishívásnak, ezeket jobban is tudjuk kezelni. Vannak továbbá válással kapcsolatos esetek is, családi konfliktusokkal rendszeresen szembesülünk.

– Lehet hasznos tanácsokat adni egy-egy nehéz helyzetben?

– A professzionális segítő beszélgetésben nincs tanácsadás. Sokkal inkább arra vezetjük rá a hívót, hogy mik az erősségei. Vannak olyan hívások, ahol ezeket cselekvéssé alakítjuk. Sajnos öngyilkossági gondolatokkal is megkerestek már minket. Az illető édesanyja később azzal hívott fel bennünket, hogy köszöni, hogy beszéltünk a tizenéves fiával. Szerencsére sikerült a gondolatait más fókuszba helyezni...

– Mennyire népszerű Szolnokon és környékén a Bizalom Mentálhigiénés Egyesület?

– Szeretnénk népszerűbbé tenni. Nagy szükségünk van újabb ügyelőkre, a toborzást hamarosan meg is kezdjük. Nem könnyű lemérni, hogy hányan tudnak rólunk a térségben, azonban úgy vélem, egyre többen ismernek bennünket, és ez az országos szövetségünk médiamegjelenéseinek is köszönhető. Ma, ha valahol azt mondjuk, lelki elsősegély telefonszolgálat, sokaknak jut eszébe az ingyenesen hívható, 116-123-as elérhetőség.