– Számomra mindig nagyon fontos volt a mozgás, egész eddigi életemben sportoltam valamit. Sokáig a testépítés foglalkoztatott, azonban szükségem volt egy kiegészítő sportágra, és ekkor jött a biciklizés – idézte fel a kezdeteket Molnár Balázs amatőr kerékpárversenyző.

– Mindez nagyjából három évvel ezelőtt volt, amikor már nem csak amatőr szinten érdeklődtem a kétkerekű iránt. Ezt követően nem sokkal találkoztam edzőmmel, Simon Balázzsal, aki úgymond „biciklis beállítással” és edzésekkel foglalkozik. Találkozásunk során felvetettem számára, hogy mit szólna hozzá, ha segítene abban, hogy kiképezzen egy gyors Tisza-tó-bringatúrára. Így három évvel ezelőtt, a téli időszakban elkezdtük a felkészülést, és tavaszra annyira sokat fejlődtem, hogy elmentem egy mezőnyversenyre. Mindez annyira megtetszett, hogy azonnal tudtam: nekem erre szükségem van!

A fiatal tűzoltó végig versenyezte a tavalyi évet, kitartásának köszönhetően több mezőnyben is remekül helytállt.

Molnár Balázs (középen) amatőr magyar bajnokként a dobogó legfelső fokán

Forrás: Beküldött fotó



– A felkészülések nagyon összetettek. Bonyolult feladatról van szó, ezért is kell egy szakember, aki segíti az embert – folytatta Balázs. – Bármilyen idő is legyen, állandóan kerékpározom. Természetesen nekem is vannak pihenőnapjaim, és jómagam is dolgozom, továbbá négy gyönyörű kislány édesapja vagyok. A mindennapi kötelezettségeim mellett nagy logisztikai feladat megvalósítanom ezeket az edzéseket. Feleségem és a szüleim támogatása nélkül ez nem is sikerülhetne, ezért nagyon hálás vagyok nekik a segítségükért. A felkészülések nagy része egyébként télen zajlik, így akármilyen idő is legyen, kerékpároznom kell ahhoz, hogy minél jobb teljesítményt nyújtsak.

Akár heti öt napot is kerékpározik, hogy hozza a várt eredményt a versenyeken. A tavalyi Időfutam Országos Bajnokságon harmadik, az idei Magyar Kerékpáros Amatőr Bajnokságon pedig az első helyet zsebelhette be a mezőnyben.

– Az edzőmtől heti bontásban kapok beosztásokat, melyek alapján különböző teljesítményzónákban kell tekernem – mesélte lelkesen Balázs.

Van, amikor egy, és van olyan, amikor akár öt hosszú órán keresztül kell hajtanom a biciklit. Az időfutam- és a mezőnyversenyre való felkészülés azonban jelentősen eltér egymástól. Előbbin például távtól függően minden csepp energia nagyon fontos, egyenletesen kell teljesíteni ahhoz, hogy az ember egész idő alatt teljesíteni tudja a feladatot

– mesélte az elhivatott sportember.

– A mezőnyverseny ennél összetettebb, hiszen ott alkalmazkodni kell ahhoz, amit a mezőny diktál. Az viszont biztos, hogy maga a megmérettetés a legjobb edzés, hiszen az ember ott van kitéve a legnagyobb intenzitásnak és terhelésnek. Mindez persze nem okoz nehézséget számomra, hiszen már négyéves korom óta sportolok. Ez idő alatt már megtanultam, hogy ha az ember csinál valamit, akkor azt végezze jól. A versenyek megtanítottak arra, hogy szorgalmas legyek, hiszen a kitartó munka mindig meghozza a gyümölcsét. Továbbá az sem utolsó szempont, hogy a munkám során is előnyt jelent, ha fizikailag bírom a terhelést. Éppen ezért azt gondolom, hogy fontos a sport, akármilyen edzésformáról is legyen szó. Általa egészségesebbek, fittebbek és talán nyugodtabbak is lehetünk. Az ember ugyanis ilyenkor kikapcsol és minden stressztől megszabadul – sorolta az előnyöket.