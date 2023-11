– Jelenleg a Tiszaág Integrált Szociális Intézmény Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye Fenyves Otthonában dolgozom. Férjemmel negyvenegy éve házasok vagyunk. Ő egy nagyon jó szándékú, dolgos, családszerető ember, a fiainkat is így neveltük.

A nagyfiam, Misi sajnos 2009-ben egy tragikus balesetben meghalt. Onnan egy 19 éves unokám van. Norbertnek két kisfia van, Richárd még velünk lakik. A férjem hentes Kunhegyesen, a Kun-Húsnál. A fiam elvesztése nagyon megviselt, a mai napig nagyon hiányzik, s amikor meghalt, pár napra küldtek el az előző munkahelyemről is, úgyhogy 2009 tragikus év volt számomra

– sorolta Kékiné Marika, aki gyerekkorában Bagon élő nagyszüleinél látott pergelttortát egy esküvőn.

– Eredetileg a menyasszonyi torta a piskóta, mert lágy, gyenge, mint egy nő, a vőlegénytorta a grillázs, mert kemény, mint egy férfi. Pár éve családi esküvőre készültünk, amikor a nagynéném mondta, hogy piskótát már jól sütök, tanuljam meg a grillázst is. Akkor még volt Bánhalmán egy néni, nála néztem meg, hogyan csinálja, de sajnos már meghalt, így azt gondoltam, az interneten kapok majd segítséget, de nem, mindenki őrzi a titkát. Így elkezdtem kísérletezgetni, az első tortát húgom fiának készítettem egy labdával. Két éve láttam a neten Gellén Erika tortáját, ami borzasztóan tetszett, megkerestem, és ő segített, így sokat fejlődtem, már tudok lovas hintót is. Egy alkalommal indultam a szolnoki tortakészítő versenyen is, oda a Szent Koronát csináltam meg, oklevelet kaptam – sorolta Marika.

– A nem sikerült tortáim sem vesznek kárba, férjem munkatársai szívesen megkóstolják, de munkatársaim is kérdezgetik, hogy nincs-e egy kis maradék. A kísérletezgetést is folytatom, most az izomalttal ismerkedem. A képen látható kosárka tortáján az ifjú pár így készült. Még nem vagyok elégedett a végeredménnyel, a torta oldalán található ehető cukor­csipke­minta is egy ilyen kísérlet eredménye. Amikor alkotok, számomra megszűnik a külvilág. Most egy húszéves, agrárvégzettségű ismerős fiúnak készítek járműtortát. A családomnak a hagyományos süteményeket is készítem, kedvenc a holland szelet, de minden jöhet, ami krémes és édes – árulta el a hírportálunknak Kékiné Marika.