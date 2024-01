Télen elég gyakori a megfázás és a különböző vírusok sem kímélnek bennünket. A gyógyteák ilyenkor nagyon hasznosak, de fontos, hogy rendszeresen fogyassz belőlük. Ráadásul a vitaminoknál olcsóbban is hozzájutsz a természet csodáihoz, így erősítheted az immunrendszered – írja a ripost.hu. Íme néhány szuper tea, ne hagyd ki te sem!

Illusztráció

Forrás: Ripost / LumenSt

Kamilla

Az egyik legsokrétűbb gyógynövény, külsőleg és belsőleg is alkalmazhatjuk. A benne lévő illóolaj enyhíti a köhögést, de gyulladáscsökkentő hatással is rendelkezik. Ugyanakkor a vírus és bakteriális fertőzések tüneteit is remekül csillapítja. Serkenti az immunrendszer működését. Hörghurut esetén inhalálószerként alkalmazhatod. Fogyaszd bátran tea formájában is, mindenképpen jót tesz ebben az időszakban.

Hársfavirág

A hársfavirágban rengeteg flavonoid és illóolaj van, antibakteriális hatásáról is ismert. Lázcsillapító, izzasztó, enyhíti a köhögést is. Meghűlés, influenza esetén igyál belőle 1-2 bögre forró teát, takarózz be és pihenj egy nagyot. Ha csak egy kicsit is érzed, hogy kerülget a megfázás, akkor is fogyaszd bátran. A test védekezőrendszerét is erősíti.

Csipkebogyó

Nagyon népszerű télen, hiszen tele van C-vitaminnal. Építsd be a mindennapokba a fogyasztását. Immunerősítő hatása miatt segít a megfázást megakadályozni, meghűléses betegségek, tünetek esetén is nagyon jó a felépülés idején. Rendkívül fontos, ha teát készítesz belőle, szobahőmérsékletű vízbe áztasd be, a C-vitamin erejét ugyanis gyengíti a forró víz. Ezt sokan nem tudják.

Gyömbér

A gyömbérnek nagyon jellegzetes az illata, íze csípős. Ugyancsak hatásos immunerősítő. Ha megfázol felgyorsítja a felépülést, fertőtleníti a légutakat. Könnyen elkészítheted: reszeld le a friss gyömbért, forrald össze vízzel, mézzel ízesítsd. Természetesen más teába is beleteheted, hatása úgy is remekül érvényesül. Tele van antioxidánsokkal is, még az emésztésedre is jó. Télen szinte kötelező!