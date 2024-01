– Az időjárás nagyban befolyásolja az eredményeinket. Az év végén a sok csapadék és az áradások miatt a folyókon már nem voltak kedvezők a fogási lehetőségek, de bízom benne, hogy 2024-ben kedvező szezon elé nézünk. Jó lenne, ha visszatérne, mint régen is volt, a zöldár, ami nyár elejéig tartott. Ekkor a halfajok le tudnának ívni és nagy szaporulattal számolhatnánk, ami hosszú távon is jó. Hiszen minél több a hal, annál jobbak a fogási esélyek is. Én bizakodva várom az új évet.