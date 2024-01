Az életmódváltás nagyon sokban különbözik egy gyors eredményekkel kecsegtető fogyókúrától. Talán lassabb, ugyanakkor jóval nagyobb eséllyel élvezhetjük hosszú távon is a pozitív hatásait, amelyek messze túlmutatnak a testsúly csökkenésén – írja az origo.hu.

Ha szeretnénk javítani a közérzetünkön, energikusabbak lenni, egészségesebben táplálkozni és általánosságban jobban érezni magunkat a bőrünkben, nagyobb összefüggésekben kell gondolkodnunk, mint a kalóriabevitelünk szimpla csökkentése. Az étrendünk, a fontos táplálékkiegészítők és persze a sport - talán ez a három legfontosabb terület, amelyeket újra kell terveznünk, ha szeretnénk minél hatékonyabban elérni az életmódunkkal és a közérzetünkkel, fittségünkkel kapcsolatos céljainkat.

1. Étrend - mértékletes, változatos és tápláló

Nem érdemes szélsőséges diétákat választanunk, mert hamar eljön a pont, amikor feladjuk majd és minden addigi eredményt lerombolva az alacsony tápanyagtartalmú ételekben keressük a vigaszt. Az egyensúly lehet mindennek a kulcsa és az előre tervezés: ha felkészülünk a váratlan helyzetekre is és egy olyan étrendet állítunk össze magunknak, amely nem csak változatos és egészséges, de tartható és élvezetes is, sokkal kisebb az esélye annak, hogy elveszítsük a motivációt!

Semmi szükség arra, hogy csirkén és rizsen éljünk, esetleg örökre búcsút kelljen mondani a kedvenc édességeinknek - sokkal okosabb, ha a mennyiségekre ügyelve ezeket is beépítjük a menübe, így nem érezzük azt, hogy bármiről is le kellene mondanunk.

Érdemes kiszámolnunk a kalóriaigényünket és ebből kiindulva, a céljainknak megfelelően már könnyen be tudjuk állítani az ideális napi kalóriamennyiséget. Fontos, hogy ennek az összetételére is figyeljünk: ha elegendő fehérjét fogyasztunk, a zsír és szénhidrátok terén pedig nem lépjük túl az ajánlott mennyiséget, szinte garantált, hogy máris jobban érezzük majd magunkat a bőrünkben. Hogy a fehérjebevitel megoldása ne okozzon fejtörést, egy fehérjepor komoly segítséget jelenthet a mindennapok során - így akár edzés után, akár bármikor napközben biztosíthatunk egy extra fehérjelöketet a szervezetünk számára. Nem mellesleg az édesség utáni kínzó vágy csökkentésére is tökéletes módszer egy finom proteinturmix, hiszen már rég nem csak az egyszerű csokoládé-vanília-eper trióból választhatunk: izgalmas ízek tömkelege elérhető, amelyek valódi desszertélményt biztosítanak!

Nagyon jó ötlet lehet az is, ha beszerzünk néhány fehérjeszeletet és más egészséges nassolnivalót, hogy az elhúzódó értekezletek és más vészhelyzetek esetén se kelljen kétségbeesetten a tartalék csokikat rejtegető fiókban kutatnunk - így a vércukorszintünk folyamatos fel-le ingadozását is sokkal nagyobb eséllyel kerülhetjük el!

2. Táplálékkiegészítők - hogy ne fogyjon el a lendület

Ha eddig nem figyeltünk arra, hogy milyen étrendkiegészítőkkel támogatjuk a testünk működését, most erre a témára is érdemes nagyobb figyelmet fordítanunk: ha a szervezetünk megkapja a szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat, felkészültebben vághatunk neki a hétköznapoknak és az életmódváltásnak is.

Általánosságban elmondható, hogy egy multivitamin-készítmény mindig jó választás és egy kis extra C-vitaminnal sem lőhetünk mellé, de a saját igényeinknek megfelelően érdemes végiggondolnunk, milyen területeken lehet szükségünk egy kis plusz támogatásra.

Nagyon hasznos kiegészítő lehet a kollagén is - mivel ez a fehérje nagy mértékben felel a bőrünk, hajunk, de az izmaink és ízületeink rugalmasságáért is, így nélkülözhetetlen a testünk szempontjából, azonban a termelődése az idő előrehaladtával egyre csökken. Egy kollagén por kiegészítő, vagy akár kollagén kapszula termék ezért mindig hasznos társ lehet, amivel segítjük a szervezetünk munkáját!

3. Mozgás - a jó közérzet és jó forma titka

Természetesen a mozgást sem hanyagolhatjuk el: ez senki számára nem újdonság. Érdemes inkább abból a szempontból megközelítenünk a kérdést, hogyan tudjuk ezt olyan formában beiktatni a mindennapokba, hogy ne az legyen a cél, hogy „átvészeljük”, esetleg azon törjük a fejünket minden nap, hogy is lehetne elbliccelni az edzést - ha megtaláljuk azt a mozgásformát, amit szívesen végzünk és inkább már azt várjuk, mikor indulhatunk el végre, akkor garantált a siker. Semmi értelme annak, hogy egyedül emelgessük a súlyokat az edzőteremben, ha inkább a csoportos órákat élvezzük, de a futással töltött hosszú órákat sem bírjuk majd sokáig, ha több sikerélmény ér minket a súlyzós edzés során.

Ne sajnáljuk az időt arra, hogy ráleljünk arra a tevékenységre, ami valóban kikapcsol és feltölt, amellett, hogy átmozgat és fittebbé tesz! Lehet, hogy a tánc, a harcművészetek, vagy éppen a crossfit lesz a tökéletes választás - minél több dolgot kipróbálunk, annál hamarabb találhatjuk meg a számunkra legmegfelelőbb sportot.