– Gyerekkorom óta rajongok az állatokért – mesélte Rigó Zsófia.

– Minden a macskákkal kezdődött. Sokáig sajnos nem lehetett cicám, máig emlékszem a napra, mikor édesanyám váratlanul odafordult hozzám, és azt mondta: ha szerzel magadnak egyet, megtarthatod. Ezen felbuzdulva nem sokkal később hazaállítottam egy viharvert cicával, amit jóformán csak a szentlélek tartott életben. Mégis rendkívüli boldogságot éreztem, és mindig örömmel töltött el a jelenléte. Végül ahogy telt-múlt az idő, családot alapítottam és férjemmel úgy döntöttünk kislányom unszolására, hogy bővítjük a családi állományt egy pár hullámos papagájjal.

Zsófiát sokan papagáj bűvölőnek nevezik, hiszen egyre többen kérnek tőle tanácsot a madarak megértésében.

Huszonnégy tollas kis madárkával él együtt a Rigó Zsófia és családja

Forrás: Beküldött fotó

– Ezek nem tanult módszerek, hanem ösztönösek – nyomatékosította a papagájbűvölő. – Mindig a megérzéseimre hagyatkozom. Sokszor pont az a probléma, hogy nem figyelnek eléggé a madártartók az állatai igényére. Mindenkinek azt javaslom, hogy vásárlás előtt tájékozódjon a papagájokról, hogy mire megérkezik a tollas kis kedvencük, tisztába legyenek az általuk választott faj helyes tartási körülményeivel és igényeivel. Például fel kell arra is készülni, hogy sokat szemetelnek és felettébb hangosak. A közösségi oldalon sok hasznos csoportot találunk, és jómagam is bárkinek szívesen segítek tanácsokkal. Sokan nem értik, hogyan is működnek a tollas madárkák és az ismeretségi körömben is többen kerestek fel tanácsokért. Nem mindenki tudja, hogy a madár egy préda állat, éppen ezért nem elvárható tőlük, hogy bújósak és szelídek legyenek. Mégis sok papagájtartó azt várja el, hogy olyanok legyenek mint a kiscicák. Vannak olyan tenyésztők, akik kézzel nevelik fel őket, ami nem a legjobb megoldás, hiszen sok hátulütője lehet, így a legjobb, ha a fiókák a szüleik mellett nőnek fel. Minden madár más és más, figyelni kell őket és rájuk hangolódni. Sok türelemmel és kitartással elérhetjük, hogy befogadjanak bennünket és közeledjenek hozzánk.

Összesen huszonnégy egyeddel él együtt, akik közül vannak nimfák, kis és nagy sándorok, rozellák, rózsás kakadu és nappapagáj is.

– A legnagyobb újdonság most a madaras életemben az, hogy gyermekeim nagy örömére lett egy kilenc hetes kis nap papagájunk –folytatta a mosolyogva Zsófia.

A Főnix nappapagáj

Forrás: Beküldött fotó

– Régóta szerettem volna egy ilyen fajtát, és most úgy hozta a sors, hogy engem ért a megtiszteltetés, hogy felnevelhetem. Sajnos a szülei pár hetesen kitaszították és bántották. Egyetlen esélye maradt, hogy életben maradjon, mégpedig az, hogy emberi kézzel neveljék fel őt. Szerencsére ez a kis csoda nálunk kötött ki, így Főnixnek nevezzük el, aki mára egészséges, kilenc hetes kis tollas madárként repked házunkban.