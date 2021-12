– Azt gondolom, hogy az itt dolgozók és az egész magyar társadalom jól jár, mert számíthatunk egymásra és rájuk is. Országgyűlési képviselőként támogatom a csökkent munkaképességűek foglalkoztatását, mert nagyon fontos, hogy mindenki tudjon dolgozni, értéket teremteni akkor is, ha csökkent munkaképességgel éli az életét. A társadalomnak akkor is szüksége van rá, az országnak, a nemzetnek számítania kell minden állampolgárára és ők is számíthatnak az országra – jelentette ki a képviselő.