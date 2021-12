Hozzátette, a kamara egyik fontos feladata, hogy segítse a gazdálkodókat az ügyintézésekben, támogatási kérelmek benyújtásában is. Mint elhangzott, a megye gazdálkodóitól idén közel kilencezer támogatási kérelem érkezett be elektronikus úton a Magyar Államkincstárhoz, melyből több mint hatezret a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságának falugazdászai készítettek el és adtak be meghatalmazással az ügyfélkapun keresztül.

A támogatási kérelmek benyújtásában is segítjük a gazdálkodókat – mondja Hubai Imre Csaba Forrás: Mészáros János