A tiszajenői Gulyás Zoltán standján petrezselyem, zeller zöldje és kapor kínálta magát csomókba kötve. Van már piros retek is, sóskából pedig igen szép a felhozatal, több zsáknyiból tankolhatnak fel a vásárlók. A portéka egy része saját termés.

Gulyás Zoltán szerint a retek és a sóska most a sláger, kínál is bőven, főleg utóbbiból

Fotó: Nagy Balázs

– A retket és a sóskát viszik most az emberek, közeleg a tavasz, és pótolni kell a vitamint. De a szombat az igazi a forgalom szempontjából – nyilatkozta.

Ahogy a több termés, a sóska is fólia alatt termett, kilójáért 2000 forintot kér az eladó. Ennek ellenére viszik. Mint Zoltán mondta, a hidegtűrő zöldek most a fűtetlen fóliában jól átvészelték a telet, az enyhe időben hajtanak is.

Dudás Éva tapasztalata szerint egyelőre még a déligyümölcsöket viszik leginkább, a mandarint, narancsot, banánt. Kínál kivit is, kevésbé az előzőeknél, de azt is veszegetik. A szőlő viszont még nem nagyon kelendő, pedig a külföldről behozott gyümölcsnek szép nagyok a szemei, ám az ára sem csekély.

Újdonságként ők is kínálnak már görög epret, sőt, lehet venni náluk fügét is, ha valaki ínyencebb csemegére vágyik. A zöldségfélét, répát, káposztákat inkább hétvégén szerzik be.

A déligyümölcsök kelendők, de van füge is – mutatja Kiss Bálint és Dudás Éva

Fotó: Nagy Balázs

Több árus viszont arra panaszkodott, hogy manapság a piacra inkább az idősek járnak, a dolgozó réteg, a fiatalok mindent a multiknál vesznek meg, így a piacozóknak nincs nagy forgalmuk.

Fehérné Csiki Ágnes ellenben nem panaszkodott a forgalomra, nekünk is ki kellett várnunk a sort, hogy faggatózni tudjunk.

Tapasztalatai alapján a vevők már nagyon kívánják a friss zöldet, a zöldhagymát, piros retket, bár az utóbbiból náluk még csak olasz van, viszont szép és egy csomóért a 250 forint sem sok.

Ő is árul import földepret, és mint elárulta, nem úgy tűnik, hogy kilónkénti 3500 forintos árát drágállnák a vevők, már viszonylag sokat sikerült eladni.

– Kelendőek még a paprikák, a paradicsom is, de viszik a salátát is – mondta az árus, hozzátéve, hogy leginkább azért csütörtök, péntek szombat a legforgalmasabb nap.

Árul tojást és kistermelőtől beszerzett házi tésztákat is, amit húsvét előtt a húsvét közeledtével szintén elkezdtek gyűjtögetni az emberek. Dughagymát is lehet már kapni, többek között Sipos Béla kereskedőnél is.

– Még most kezdődött a szezonja, tavalyi áron kínálom, kilónként 1800 forintért. De nem kapkodnak érte az emberek, inkább csak „csipkodják”. Azok viszik zöldhagymának, akinek van balkonládája. Nagyobb mennyiségben igazából már nem kínlódnak vele, meg nagyobb tételhez ott a gazdabolt is. Van egyébként dughagyma lilahagymából is – számolt be tapasztalatairól a kereskedő. Azt is hozzátette:

Az egyéb árut is nagyon visszafogottan veszik, még tél van, nincs forgalom. Mindenből csak csipegetnek, annyit megvéve, amire épp szükségük van.

A parkolás most is téma volt

Az ottjártunkkor piaci beszerzéseit intéző Nagy József megragadta az alkalmat, és tálalta panaszát.

– Borzasztó, hogy nem lehet leparkolni, a közelben lakók állandóan itt állnak meg a kocsijukka, a vásárlóknak pedig nem marad hely – panaszolta. – Ha pedig nem tudunk leparkolni a piacnál, akkor elmegyünk máshová bevásárolni. Én is rendszeresebben jönnék, de állandóan szembeülök ezzel a problémával, hét közben, hétvégén egyaránt. Biztos az árusoknak is gond, ha az árut le akarják pakolni – mutatott rá.

Ezt kereskedő is megerősítette, mondván, hogy valóban előfordultak már gondok. Amióta nem fizetős a parkoló, sokan lerakják itt az autót, és elmennek máshová vásárolni a környéken., bemennek a városba ügyet intézni, és addig itt foglalják a helyet a piaci vevők elől.



Árak:

Petrezselyem: 120-150 Ft/csomó

Zeller zöldje: 150 Ft/csomó

Kapor: 150-300 Ft/csomó

Piros retek: 250–300 Ft/csomó

Sörretek: 200–500 Ft/csomó

Narancs: 698–798 Ft/kg

Mandarin: 550-698 Ft/kg

Banán: 550–798 Ft/kg

Földieper: 3400-3800 Ft/kg

Szőlő: 1400–2500 Ft/kg

Erős paprika: 890–1998 Ft/kg

Édes paprika: 1550–2400 Ft/kg

Paradicsom: 898–1500 Ft/kg

Zöldség gyökér: 998–1500 Ft/kg

Sárgarépa: 298–480 Ft/kg

Vörös hagyma: 290–398 Ft/kg

Burgonya: 298–330 Ft/kg

Kelkáposzta: 498–498 Ft/kg

Dughagymák: 1800 Ft/kg

(Forrás: Szolnoki piac, február 15.)