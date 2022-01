Az Országos Meteorológiai Szolgálat légszennyezettségi előrejelzésében azt írta: szombaton és vasárnap is jellemzően nyugodt lesz az időjárás, hatására az északkeleti országrészben továbbra is rossz lesz a levegőminőség. A szálló por koncentrációja napi átlagban nagy területen meghaladja az egészségügyi határértéket, helyenként a tájékoztatási küszöböt is. A főváros térségében is romló tendencia valószínűsíthető.