Ahogy arról korábban beszámoltunk, kigyulladt egy családi házzal egybeépített, 15 négyzetméteres, lakott melléképület szombatra virradó éjjel Kisújszálláson, a Kuthen vezér utcában. A lángok a belső térből átterjedtek a tetőszerkezetre, illetve az 50 négyzetméteres főépületet is veszélyeztették. A helyszínre a karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati tűzoltók vonultak, akik kívülről és az épületből, összesen három vízsugárral avatkoztak be, illetve áramtalanították az ingatlant és egy sértetlen gázpalackot is kihoztak az égő épületből - számolt be a részletekről a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tűzoltók megakadályozták, hogy a lángok átterjedjenek a főépületre, a melléképület azonban megsemmisült. A két épületet összesen négy ember lakta, ők rokonoknál helyezkedtek el.

Komoly kárt okozott a keletkezett tűz Fotó: Kisújszállás ÖTP