A megyei rendőrök is csatlakoztak az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának (ROADPOL) erre a hétre meghirdetett Speed elnevezésű fokozott ellenőrzéséhez. Ezekben a napokban Európa közútjain a fő feladata a rendőri állománynak a gyorshajtások kiszűrése, ezért az ország valamennyi működőképes sebességmérő berendezése kint van a közutakon.

Az első három napban főként a nappali órákban állították munkába a traffipaxokat, amikor nagyobb a forgalom, csütörtök reggel hat órától azonban egészen másnap reggel hat óráig huszonnégy órás Speedmarathon ellenőrzést hajtanak végre a közutakon.

Ennek az akciónak a helyszíneire a lakosok is tehettek javaslatot. Megyénkből néhány tucatnyi érkezett be a rendőrséghez, melyekből végül hat került be a közel hatvan helyszín közé, ugyanis voltak olyan ötletek, amely azonosak voltak a rendőrség által kiválasztott útszakaszokkal.

Kosztyó Gábor alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője hírportálunknak elmondta, hogy az ellenőrzés célja nem a bírságolás, hanem hogy minél többen betartsák a megengedett sebességet, és ezzel csökkenjen a baleseti kockázat.

A sebességmérő eszközöket kombinált módon használjuk, vagyis nem csak önmagukban, hanem összekapcsoljuk azokat a fixen működő berendezésekkel is

– fejtette ki az osztályvezető.

– Tehát ha valaki esetleg úgy gondolná, hogy miután áthaladt egy fix kapun, amit a mobilján lévő alkalmazás előre jelzett, ezért lelassított, fellélegezhet és gyorsabban hajthat, akkor kellemetlenség érheti, hiszen előfordulhat, hogy belefut egy pár száz méterre lévő mobileszközbe. Ez már egy jól bevált taktika a rendőrség részéről, hiszen ezek az alkalmazások a munkájuk hatékonysága ellen dolgoznak. Abban segítik ugyanis a közlekedőket, hogy csak ott próbálják betartani a sebességet, ahol biztosan tudják, hogy rendőri ellenőrzés van. Nekünk viszont az a fontos, hogy mindenhol szabályosan közlekedjenek, és ne történjenek a közúton tragédiák.

Mint megtudtuk, bizonyos időszakokban és bizonyos helyszíneken le is állítják a rendőrök a gyorshajtókat, és a sebességtúllépés mértékének megfelelően figyelmeztetnek vagy szabálysértési, illetve közigazgatási bírságot szabnak ki. Az utóbbi esetben 30 ezer forinttól 300 ezer forintig terjedhet a bírság összege.

Emellett közlekedési előéleti pont is jár a gyorshajtásért, amiből, ha valaki több sebességmérő eszközbe is belefut, akár egy nap alatt is ki tudja gyűjteni a tizennyolcat, aminek az a következménye, hogy le kell adnia a vezetői engedélyét

– világított rá Kosztyó Gábor.

– Arra kérünk mindenkit, hogy tartsa be a sebességet, és ne csak ilyenkor, amikor a rendőrség előre beharangozza a fokozott sebességmérést, hanem mindig, azért, hogy ne történjenek tragédiák. A többség egyébként betartja a szabályokat, de sajnos az a tapasztalatunk, hogy annak ellenére, hogy előre tudják a közlekedők, hol és mikor mérjük a sebességet, tucatjával, sőt százával vannak gyorshajtók. Mi azonban mindent megteszünk a lehetőségeink és kapacitásunk függvényében, hogy minél nagyobb számban szűrjük ki őket a forgalomból – fűzte hozzá.