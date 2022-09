A tűzhelyen felejtett olaj kapott lángra vasárnap délelőtt Rákócziújfaluban, egy Arany János utcai, száz négyzetméteres családi házban – tájékoztatta hírportálunkat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság. A tűz a teljes konyhát érintette, illetve a padlásfeljárón keresztül a tetőszerkezetre és a padlástérre is átterjedt. A szolnoki hivatásos és a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók belülről és kívülről vízsugarakkal avatkoztak be, eközben a tetőhéjazatot is megbontották.