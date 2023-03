A feltételezett katasztrófában a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon és a 4-es főút találkozásánál két ellenkező irányba haladó InterCity vonat ütközött össze. A szerelvényeken összesen 900 ember utazott, a vasútvonal feletti felüljárón haladó járművekben pedig további 100 ember tartózkodott. A sérültek nagy száma miatt egészségügyi válsághelyzetet hirdettek, az akcióba pedig a helyszíntől távolabb eső egészségügyi intézményeket is be kellett vonni, valamint a mentési erőket is át kellett csoportosítani. A sérültek gyűjtőpontokra szállításába az Országos Mentőszolgálat mellett a Magyar Honvédség is bekapcsolódott, az ellátásukat önkéntes orvosok, ápoló is segítették.