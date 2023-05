A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi május elején, Karcagon egy lakóházba az ajtót betörve bement és onnan 241 ezer forint értékben különböző használati tárgyakat lopott el – tájékoztatott dr. Ocsovai Ágnes főügyészségi ügyész, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Május 5-én éjjel, Karcagon, a férfi a vasútállomáson a váróterem előtti peronon találkozott egy számára ismeretlen, vonatra várakozó nővel, akitől cigarettát kért. A nő a cigarettát átadta a férfinek és elsétált onnan, amikor a férfi felajánlotta, hogy elkíséri, viszi a szatyrát, így együtt mentek tovább, közben beszélgettek. Fél óra elteltével a nő szólt, hogy most már visszamegy a vasútállomásra. Ekkor a férfi minden előzmény nélkül meglökte a nőt, majd hirtelen belenyúlt a pulóvere egyik zsebébe, ahonnan kivette a mobiltelefonját, míg a másikból 40 ezer forint készpénzt, és különböző közokiratokat vett magához.

A férfi ezután a megszerzett értékekkel futni kezdett. A nő azonban megpróbálta megakadályozni, hogy elvigye a dolgait, megragadta a férfi ruháját, aki ekkor olyan erővel rúgott bele a nő lábába, hogy az összerogyott és leült a földre.

A férfi ezután a földre került nő lábáról még a sportcipőjét is lehúzta, és az eltulajdonított dolgokkal együtt elszaladt.

Mivel vagyon elleni bűncselekmények miatt többszörösen büntetett férfi az elkövető, fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, ezért járási ügyészség letartóztatását indítványozta. Az elkövető sem családi kötődéssel, sem munkahellyel, jövedelemmel nem rendelkezik, ellene jelenleg más vagyon elleni bűncselekmény miatt is büntetőeljárás van folyamatban, valamint több szabálysértési eljárás is folyik, ezért a bűnismétlés veszélye is megalapozott. Az ellopott tárgyak sem kerültek még elő, így fennáll annak kockázata is, hogy megnehezíti a bizonyítást.