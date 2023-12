Százharminchét tűzoltói beavatkozás történt az országban karácsony első napján. December 25-én főként balesetekhez hívták a tűzoltókat, de riasztották őket lakástüzekhez, kútba esett kutyához, vízben álló autókhoz és kidőlt fákhoz is. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében szerencsére csendesebb volt az első karácsonyi nap.

– Hétfőn dél körül egy személyautó gyulladt ki Szolnok határában a 32-es főúton. Az autó motorterében keletkezett tűz, amit az utasok egy porral oltóval kezdtek el oltani, majd a tűzoltók fejezték be az oltást – számolt be az esetről a katasztrófavédelem.