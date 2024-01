Január hatodikán délelőtt különös felvételt rögzített egy térfigyelő kamera Mezőtúron. Hamarosan az is kiderült, mi járatban van a rejtélyes idegen. A videón az látszik, ahogy egy lezáratlanul hagyott kerékpárt ellopott egy 55 éves helyi férfi a mezőtúri vasútállomás kerékpártárolójából. Az esetről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékesei számoltak be. Megtudtuk: a bejelentést követően a rendőrök tanúkat hallgattak ki, és kamerafelvételt is elemeztek.

– A nyomozók azonosították a tolvajt, majd elszámoltatták, és lopás vétség miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi semmit sem tagadott, megmutatta, hol a kérdéses, egyébként 90 ezer forint értékű teleszkópos bicikli. Az egyenruhások lefoglalták az értékes kerékpárt, amit visszaadtak a sértettnek – tájékoztatta hírportálunkat a főkapitányság sajtóosztálya.

Visszakerült tulajdonosához a 90 ezer forint értékű kerékpár

Forrás: Police.hu

Lakatoljunk és regisztráltassunk!

Lakatoljon okosan! Annak érdekében, hogy kedvenc kétkerekűjét biztonságban tudja, olvassa el ismét a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának ajánlásait.

+1 tipp: Regisztráltassa kerékpárját a BikeSafe programban, ahol országos adatbázisban rögzítik a bicikli adatait, ami lopás esetén megkönnyíti a felderítést! A programról bővebben a www.bikesafe.hu oldalon olvashat.