Egy szolnoki lakos február 4-én éjjel, személyautóval Tiszapüspöki külterületén anyagi káros balesetet okozott.

A baleset során személyi sérülés nem történt. A helyszínre érkező rendőrök alkoholszondát alkalmaztak a sofőrrel szemben, mely pozitív értéket mutatott, ezért további mintavételéről gondoskodtak, és vele szemben járművezetés ittas állapotban vétség miatt eljárást indítottak – közölte hírportálunkkal a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrök felhívják a gépjárművezetők figyelmét, hogy zéró tolerancia van érvényben Magyarországon az ittas gépjárművezetőkkel szemben. Az elfogyasztott alkohol jelentősen növeli a reakcióidőt és tompítja az érzékszerveket, ezzel nő a balesetek bekövetkezésének kockázata is. Az ittas járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. Kérjük, hogy a saját és a közlekedés többi résztvevőjének biztonsága érdekében tartsák be a szabályok!