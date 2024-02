Megbontották az illemhelyet, úgy húzták ki az újszülöttet

A keze kilátszott, úgy húzták ki a megbontott udvari illemhelyből az újszülöttet a kisújszállási önkormányzati tűzoltók. Nagy volt az öröm, amikor kiderült, hogy nem küzdöttek hiába, a csecsemő életben volt, és a légutak kitisztítása után azonnal fel is sírt – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán az esetről.

Czókoly Viktorián, a kisújszállási tűzoltók parancsnok azt mondta, melegíteni is kellett a fejlett, csaknem négykilós babát, akiben a tűzoltók számára is meglepő, elképesztő életerő volt.