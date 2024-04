Nem először loptak 1 órája

Letartóztatták a Jászságot végigfosztogató különc párost

A jászsági autókra és áruházakra is fenyegetést jelentett a most letartóztatott, 26 éves férfi és a 20 éves nő alkotta páros. A nő ráadásul több lopási ügyben is önállósította magát.

Különc párost tartóztatott le a Szolnoki Járásbíróság. A 26 éves férfi és egy 20 éves nő azért verődött össze, hogy végigfossza a Jászságot, és nem is fogták vissza magukat. Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció Mint az ügyészség hírportálunkat tájékoztatta, a megalapozott gyanú szerint a duó február elejétől április közepéig, a Jászság több ponjtán követett el lopást. Autókat törtek fel és áruházakból loptak közösen, de a nő „magánakciókat” is végrehajtott: tavaly decemberben és februárban is egyedül követett el lopást. A párost az sem igazán hatotta meg, hogy már eddig is büntetett előéletűek voltak. A férfit márciusban és áprilisban is végrehajtandó börtönbüntetésre ítélték lopás miatt, míg a nőt ez idő alatt két büntetőeljárásban is elítélték, jóllehet, ő megúszta felfüggesztett szabadságvesztéssel. A duó letartóztatását a Jászberényi Járási Ügyészség kezdeményezte. Félő volt ugyanis, hogy a kiszabható halmazati büntetés nagysága miatt szökni, vagy rejtőzni próbálnak. Továbbá a sorozat-elkövetésre figyelemmel fennáll a bűnismétlés veszélye is mindkettőjük esetében. Letartóztatásukat a Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája rendelte el.

