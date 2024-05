Mint azt korábban megírtuk, kigyulladt, és teljes terjedelmében égett egy romos ház csütörtök délután Szolnokon, a Törteli úton. A tűz átterjedt az udvaron tárolt szemétre, valamint a szomszéd telken álló melléképületre és a körülötte felhalmozott lomokra.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A munkálatok közben beomlott az épület tetőszerkezete is. A szolnoki hivatásos tűzoltóknak végül négy vízsugárral sikerült eloltani a lángokat. Az ötvenhat négyzetméteres lakóépület teljesen kiégett. A helyszínre mentők is érkeztek, a házban egy ember is tartózkodhatott.

– Bajtársaim egy ember halálát állapították meg a helyszínen. A körülmények tisztázása a hatóságok feladata – válaszolta Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.