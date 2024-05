Az elmúlt három hónapban több bejelentés is érkezett a Karcagi Rendőrkapitányságra lopásokról. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint főként városbeli családi házakba vagy azok melléképületeibe hatolt be valaki, és kéziszerszámokat, gépeket, horgászfelszereléseket, segédmotort és egyéb használati tárgyakat vitt el. – Volt olyan ingatlan, amely március és május között négy alkalommal is áldozatul esett a betörőnek. Szintén Karcagról érkezett több bejelentés kerékpárlopásról is – mondta el az esetekkel kapcsolatban András Hunor Lehel, a főkapitányság sajtóreferense.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

– A rendőrök széles körű adatgyűjtést folytattak 22 lopás ügyében, több tanút kihallgattak, és munkájukat a település térfelügyeleti kamerarendszere is segítette. Azonban nem találták a bűncselekmények elkövetésével gyanúsítható helyi férfit, ezért elfogatóparancsot adtak ki ellene – részletezte a sajtóreferens. Kiemelte: ettől függetlenül az ügy nem pihent. – A helyi egyenruhások május 22-én kaptak fülest, hogy a keresett férfi a Tó utca mögötti nádasban bujkál. A rendőrök körbevették a területet, de amikor a gyanúsított meglátta őket, futásnak eredt. Kollégáink elől azonban nem tudott meglógni – tette hozzá.

a férfit előállították a Karcagi Rendőrkapitányságra

Forrás: Police.hu

Megtudtuk: az elfogását követően a férfit előállították a Karcagi Rendőrkapitányságra, ahol az ügyek egyesítését követően tizenöt rendbeli lopást róttak a terhére. Jelenleg őrizetben várja a bíróság döntését letartóztatásáról.