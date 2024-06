Dolgoztak a tűzoltók 1 órája

Fákat döntött az útra a vihar Tiszaföldváron

A Tiszazugra is lecsapott a vihar szombaton. Bár az utóbbi időkben nagyobb záporok és zivatarok sújtották a térséget, a tűzoltóknak most is akadt dolguk.

Pakainé Pusztai Nóra Pakainé Pusztai Nóra

A Tiszazugban élők is számos helyszínen kisebb-nagyobb viharokról és 15-45 milliméter csapadékról számoltak be szombaton. Két kidőlt fához is vonultak a tiszaföldvári tűzoltók

Forrás: Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság – Kaptunk egy kis vihart, de szombaton nem jött semmilyen jelzés. Vasárnap délelőtt viszont két eseménynél voltunk – mondta Fábián Attila Nándor, a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság vezetője. Két favágáshoz vonultak a tűzoltók, a vihar miatt egy tíz méteres példány dőlt a Döbrei János útra. A fa alatt álló autónak a csodával határos módon nem lett baja. Csodával határos módon a fa alatt álló autónak nem lett baja, pedig pusztító volt a vihar

Forrás: Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság – Az érdekesség az volt, hogy nem ide kaptuk a riasztást, de mivel megláttuk, hát itt is muszáj volt beavatkozni. Félpályás volt az útzár. Ezt egyébként senki sem jelezte felénk – magyarázta a vonulásról. A másik helyszín az Újvirághegy úton volt. Egy körülbelül 8 méteres akácfa dőlt az útra, a legnagyobb ága szakadt rá egy hírközlési kábelre. – Személyi sérülés nem történt sehol – közölte a parancsnok.

