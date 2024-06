Bár az árvíz levonulása miatt még tele van uszadékkal és hordalékkal a Tisza Szolnok környéki szakasza és a Tisza-tó is, vagyis, jelenleg alkalmatlan a fürdésre és a vízi közlekedésre, de azért megállíthatatlanul közeleg a strandszezon a természetes vizeknél is.

Szolgálatban a vízirendőrök, a hajót vezető Kosztadinovszki Roland címzetes főtörzszászlós és Nagy Gábor főhadnagy, főeladó rendszeresen ellenőrzik a Tisza szolnoki szakaszát.

Fotó: Mészáros János

– Szinte mindenki szeret a vizek mellett hűsölni, amikor beköszönt a kánikula. Mivel a strandokon a belépődíjak emelkednek, azt látjuk, hogy egyre többen választják a természetes fürdőhelyeket – mondta Busi László ezredes, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője, aki azt javasolja, amennyiben valaki a szabadvizeknél szeretné tölteni a meleg napokat, lehetőleg a hatóság által kijelölt fürdőhelyeket válassza.

Biztonságosabb, ha kijelölt fürdőhelyeken telik a strandszezon

– Azért, mert a kijelölt fürdőhelyeken egy hatósági eljárás keretében megvizsgáltatjuk azt, hogy milyen a meder, van-e valami akadály, gödör benne. Ha igen, elsimíttatjuk, ezt minden nap, szolgálatkezdéskor ellenőrzik a kollégák, a hirtelen mélyülés vagy gödör ugyanis balesetveszélyes lehet – hangsúlyozta a kapitányságvezető. Mint elmondta, a kijelölt strandokon mentőőrök is dolgoznak, feladatuk az is, hogy minden nap felkészítsék a strandot a napi üzemeltetésre. Megmérik, hogy a víz hány centimétert apadt, a bójákat, és a mélyvíz határát jelző táblákat pedig folyamatosan az aktuális helyzethez igazítják. Ráadásul, ezeken a helyeken a kormányhivatal illetékes osztálya vízmintákat vesz, és 2 heti rendszerességgel újra ellenőrzik a vízminőséget. Továbbá, a kijelölt fürdőhelyeken az előírás szerint különböző mentőeszközöknek és mentőjárműnek is kell lennie.

Hamarosan berobban a strandszezon a természetes vizeken is, hogy mire figyeljünk, erről adott tájékoztatást Budi László ezredes, a Tiszai Vízirendészeti Kapitányság vezetője.

Fotó: Mészáros János

A vízbefulladások fő oka a túlzott alkoholfogyasztás

Mint azt Busi László ezredes, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője elmondta, tapasztalataik szerint, ahol van a megfelelő eszközökkel felszerelt mentőszemélyzet, hosszú évekre visszamenőleg nem történt vízbefulladás. Ha mégis, akkor az minden esetben akut szívproblémára vezethető vissza, ami így a tragédia bárhol megtörténhetett volna. Mégsem árt néhány tanácsot betartani ahhoz, hogy ne történjen ilyen.