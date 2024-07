Idén zajlik a nyolcadik nemzetközi, egyben tizenötödik hazai országos fehér gólya-felmérés. Abban bárki részt vehet, sőt az Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesület kéri a lakosságot, hogy aki gólyafészket lát, küldje el részükre az adatokat.

A lakosság segítségével gyűjtenek adatokat a fehér gólyákról

Fotó: Tiszavilág ökotúrák/illusztráció

Magyarországon 1941-ben volt az első országos fehér gólya-felmérés, ami 1958 óta ötévente zajlik. Az idén ötven éves MME 1974-es megalakulásakor önkéntesek és a nemzetipark-igazgatóságok bevonásával kezdte felmérni a fehér gólya-állományt.

Ahogy az MME közleményében kiemelte: az adatokra azért van szükség, hogy nyomon lehessen követni az állomány változását, a veszélyeztető tényezőket és ezek alapján a szakemberek ki tudják alakítani a madarak megfelelő védelmét. Ennek érdekében az MME arra kéri a lakosságot, hogy bárki, aki gólyafészket lát, küldje el a szervezetnek azt, hogy hol található a gólyafészek, volt-e költés idén, hány fióka repült ki és gyűrűzött volt-e a gólya.

A könnyen kezelhető Gólyales okostelefonos TURDUS mobiltelefonos alkalmazásban lehet beküldeni, amelyben térkép nézetben is kereshetők a fészkek és fotókat is lehet feltölteni. Az adatok beküldésére az adatbázis számítógépen használható felülete is alkalmazható.

Bíznak benne, hogy több fehér gólyát számolnak

– A legfontosabb adat a fészkelőpárok száma, amit településenként összesítenek a madarászok, ezért egy-egy falu vagy város összes fészkének a felderítése az ideális – de már egy-egy fészekről való tudósítás is hasznos közreműködést jelent, hiszen lehet, hogy éppen az kerüli el a szakemberek figyelmét. Július első felében szerezhető be a legtöbb információ, hiszen ekkor már állnak a fészekben és könnyen számolhatók a fiókák is – olvasható a közleményben tanácsként.

A tájékoztatásból egyébként az is kiderül: a nyolc évtizede még 16 ezer páros fehér gólya-állomány 2019-re alig negyedére csökkent a legutóbbi országos fészekszámláláskor. A csökkenés azóta megállt, sőt enyhe emelkedés volt tapasztalható, így a mostani felméréstől mindenképpen pozitív eredményt várnak a szakemberek.