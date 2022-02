A Szikra Galériában mutatták be a Küry Klára életéről szóló kötetet.

Kóródi Anikó Zsuzsanna opera-énekesnő közel húsz éve kutatja a magyar színházművészet már-már elfeledett csillaga, Küry Klára pályafutását. A jászsági születésű operettprimadonna életének mozaikdarabkáiból született meg nemrég a művész Küry Klára azt üzente című dokumentumkönyve . A szerzőt misztikus események sora is segítette a témaválasztásban.

– Klárika személye és az a korszak, amelyben élt, azonnal megragadta a fantáziámat. Elhatároztam, hogy Déryné Széppataki Róza után előadóesten mutatom be Küry Klárát. Ehhez adatgyűjtésbe kezdtem, felkerestem Győri Jánost és feleségét, Jucikát, valamint múzeumokban, könyvtárakban kutattam. Rengeteg képeslapot vásároltam, amelyek különböző szerepeiben örökítették meg az énekesnőt. Amikor elmeséltem tervemet az előadásról dr. Réz Lóránt orgonaművésznek, és megkértem, hogy legyen a zongorakísérőm, nagyon érdekes dolog történt. Akkoriban Jászapátin, Lóránt szüleinek házában próbáltunk a koncertjeinkre. Próba közben egyszer csak a vitrinben egy idős hölgy fotóját pillantottam meg, akit a család szerint évtizedekkel ezelőtt keresztmamaként ismertek és híres színésznő volt. Később kiderült, hogy a fényképen Küry Klára volt látható. Az anyaggyűjtés során egyébként több ilyen misztikus esemény történt, mintha a gondviselés küldte volna nekem ezeket az információkat – mesélte a könyv születéséről a szerző.

Gajdó Tamás színháztörténész a kötet előszavában többek között a következőket írta az operaénekes hiánypótló kutatásáról: „Munkája nyomán Fedák Sári takarásából előtűnik Küry Klára fényes, bár rövidre szabott pályafutása. Megismerkedhetünk a történelmi Magyarország vezető színházi együtteseivel, a legjelentősebb igazgatókkal, rendezőkkel. A szerző azokat a színházi alkotókat is számba veszi, akik az énekesnő pályáját egyengették. S ami talán ennél is jelentősebb: eredeti módon Küry Klára szűkebb hazájának, a Jászság művelődéstörténeti emlékeit is bemutatja. Tartalmas kötet, érdekfeszítő olvasmány.”