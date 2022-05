Az immár több éves múltra visszatekintő Öröm a Zene Tehetségkutató és Gondozó versenyhez idén is 26 helyszínen lehet őszig csatlakozni. A fővárosi, a 19 megyei és a 6 határon túli megmérettetés legjobb könnyűzenei formációi és előadói juthatnak be az őszi, budapesti országos döntőbe, amelynek győztese nemcsak hárommillió forint értékű díjjal lesz gazdagabb, de csatlakozhat a Hangfoglaló Program induló előadói mentorprogramjához is. Az elmúlt években olyan zenekarok tűntek fel ezeken a versenyeken, mint a Margaret Island, a Carson Coma vagy az Antares.

Az Öröm a Zene tehetségkutató-sorozat Jász-Nagykun-Szolnok megyei versenyének másodszor ad otthont Szolnok, hiszen a négy korábbi, törökszentmiklósi és a tavaly nyáron a tiszaligeti Gitármánia táborban rendezett megmérettetések után ez évben, június 4-én a TISZApArt Moziban rendezik meg az Amatőr Zenei Tehetségkutatót, az NKA Hangfoglaló Program által támogatott AztaQ-t.

A versenyre május 30-ig jelentkezhetnek saját dalokat játszó könnyűzenei zenekarok és előadók, amelyek közül tíz formáció léphet majd a hattagú zsűri elé június első szombatján. A zsűrit Andrásik Remo, az Öröm a Zene vezetője, Szarka József és Marczel Szabolcs zenei menedzserek, a Hangfoglaló Program mentorai, valamint a szolnoki kötődésű Csikány Tamás (Fácán), Ratkai Miklós, valamint a közelmúltban a „négy évtizedes, ötletgazdag, probléma érzékeny és értékközpontú, az ifjúság nevelése iránt elkötelezett rendezvényszervező munkáért” Magyar Érdemkereszt ezüst fokozata díjjal elismert Pap Béla alkotják, akik mellett a szolnoki diákokból és a helyi zenészekből álló zsűri is szavazhat a produkciókról.

A Szolnokon zsűri elé lépő zenekarok nemcsak az Öröm a Zene országos döntőjébe való bejutásért versenghetnek majd, de több fellépési lehetőség és több mint félmillió forint díj is várja őket.